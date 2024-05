¿Quién fue el papá de Elder Dayán antes que Diomedes Díaz lo reconociera?

Diomedes Díaz fue uno de los artistas vallenatos más exitosos del país. El intérprete de Mi primera cana, dio mucho de qué hablar no solo por su música, sino por todos los escándalos que lo rodearon, que involucraron mujeres, drogas y hasta el asesinato de Doris Adriana Niño.

‘El Cacique de la Junta’ murió el 22 de diciembre del 2013, y aunque ha pasado una década de su ausencia, todavía sigue siendo tema de conversación en medios de comunicación, redes sociales y, por supuesto, entre sus familiares.

Como bien se ha conocido, Diomedes tuvo más de 26 hijos entre reconocidos y no reconocidos. A lo largo de su vida, fueron saliendo personas que aseguraban ser herederos del cantante y después de múltiples pruebas, fueron incluidos en la dinastía Díaz.

Él es el papá de crianza de Elder Dayán Díaz

Elder Dayan Díaz fue uno de los hijos de Diomedes que no fue reconocido desde el principio. El artista también lleva la música en sus venas y se ha encargado de promover el legado del ‘Cacique de la Junta’.

El intérprete de Amantes y La Disputa, estuvo recientemente en el Festival Vallenato en Valledupar donde atendió a algunos medios de comunicación para hablar de su trayectoria musical.

En diálogo con La otra entrevista, de Tropicana, recordó su infancia y cómo la pareja de su mamá asumió el rol de padre, durante todo el tiempo que Diomedes Díaz no lo reconoció como hijo. “Nací en Fundación, Magdalena, en 1987. Fue una infancia como cualquiera, sin papá. Mi papá fue un hombre demasiado famoso, con sus compromisos y pues el amor por mi mamá fue… Ya. Me dice mi mamá que él apareció hasta los 3 años para dar manutención, mas no como físico. Yo crecí sin ningún resentimiento hacia él, lo quiero mucho y me siento orgulloso de él. Mi mamá fue la que me sacó adelante en apoyo con la pareja que ella se consiguió, que hoy en día es mi padre de crianza, que me sacaron adelante, me inculcaron el estudio, me hicieron un profesional y gracia a Dios me sonó la varita en la música que es lo que me apasiona. Pero vuelvo y te digo, me hicieron mucha fuerza para que estudiara y gracias a Dios soy contador público”, comentó el artista.

Así conoció Elder Dayán a su papá Diomedes Díaz

En una entrevista con Laura Acuña, el artista reveló cómo fue el primer encuentro con su papá. “Asistí a un concierto suyo en Bucaramanga, donde yo vivía, y aunque lo tuve a dos metros, él todavía no sabía quién era yo”, contó.

Solo hasta tres años después, gracias a Betsy Liliana Díaz, esposa del cantante, pudo conocerlo y hablar con él. “Él sabía que yo existía, me abrazó, me miró las manos, la oreja y me dijo que sí, que yo era su hijo y contaba con su apoyo, que lo buscara cuando lo necesitara...La conversación que tuve con él en esa cena me hizo tener la noche más feliz de mi vida. Me hizo sentir parte de él y ya con eso fue suficiente para mí”.