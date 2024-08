¿Quién es y qué pasó con el papá de Mauricio Leal, expareja de Marleny Hernández?

Han pasado casi tres años desde el asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández, su progenitora. Los hechos ocurrieron en la noche del 21 y la mañana del 22 de noviembre del 2021. Los cuerpos sin vida fueron encontrados por el conductor de Jhonier Leal, hermano de las víctimas, quien fue condenado a 55 años y tres meses de prisión por ser el autor de los crímenes.

Te puede interesar: Él es Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal. ¿Por qué está preso?

Jhonier y Mauricio Leal Fotografía por: redes sociales

Una vez empezaron las investigaciones se conoció que, además de Jhonier, Mauricio tenía otro hermano: Carlos Andrés García, quien se encuentra recluido en una cárcel de Jamundí y quien, además, solo es hijo de Marleny.

De la misma manera, se comenzó a investigar sobre la vida del padre del estilista y expareja de Marleny Hernández, de quien no se tenía mucha información.

Papá de Mauricio Leal se había separado de Marleny Hernández

Aunque pocas veces Mauricio se refería a su vida familiar, hace unos años había concedido una entrevista para el programa Mi vitrina, publicada el 27 de octubre del 2021, un mes antes de su trágica muerte, hablando de su padre, de quien se desconoce su identidad.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con lo que contó el estilista en ese momento, sus padres se divorciaron cuando él tenía 15 años y lo hicieron por su propia solicitud. “Mis papás peleaban mucho verbalmente. Nunca hubo agresión ni ese tipo de cosas, y yo me la pasaba muy aburrido por eso porque todo el tiempo los escuchaba hablarse feo. Yo fui el que les dije a ellos que se separaran. Cuando yo les digo que se separen, obviamente mi papá me dice que yo tenía que ver por mi hermano y por mi mamá. Pero con el tiempo me di cuenta que él no lo hizo por mal, sino que lo hizo por miedo de perder a mi mamá, de perdernos a nosotros”, aseguró.

Según sus palabras, al parecer, su progenitor falleció: “Hasta el último momento que él tuvo vida, sé que estuvo enamorado de mi mamá 100%”.

En una oportunidad, Shaira, una de las mejores amigas de Mauricio dijo: “Del papá de ‘Maito’ no se sabe, él no hablaba mucho de este tema. Del que sí hablaba era de su padrastro”.

Al parecer, la relación de Mauricio y su papá no era la mejor, según una anécdota que él mismo había contado. “Yo soy gay y no le había contado a mi mamá ni a nadie. Él me decía que si yo iba a responder por mi familia y me dijo ‘¿tú, la niña de la casa?’. A mí eso me dio un coraje y le dije ‘claro’”. Por ahora, no se conocen más detalles sobre lo que ocurrió con su padre.