¿Quién es la pareja de Danna García en vida real? Él es el europeo que la enamoró

Tras el estreno de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes en el Canal Caracol, la producción y sus personajes se han convertido en una conversación constante. El lanzamiento de una secuela hizo que los seguidores de la serie se preguntaran acerca de lo que había pasado con los actores 15 años después del estreno, entre ellos, Danna García, quien le da vida a Norma Elizondo, una de las protagonistas de la historia.

Una de las preguntas más que más constantemente se hacen los seguidores de Pasión de Gavilanes es ¿quién es la pareja de Danna García? Pues bien, se trata del escritor y periodista español Iván González. A su nombre hay libros como Abrazar un zapato vacío y Música de un naufragio. La pareja, que se conoció en la madre patria, conectó por el amor que comparten por la poesía. La actriz antioqueña se encontraba en Madrid estudiando actuación en la Escuela Corazza, y González es nativo de ese territorio europeo.

“Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación?”, contó Danna García en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! Colombia, donde también se refirió a varias de las cualidades que la enamoraron del literato, entre ellas, su inteligencia y la seguridad que le proporciona. De su amor nació Dante, quien llegó al mundo el 8 de julio del 2017 en Miami Beach.

¿Por qué Danna García no se ha casado con su pareja?

En esa misma conversación habló de su motivo para no ser la esposa de Iván González. “No ha habido boda por culpa mía, yo me echo toda la culpa. Yo he movido las fechas 70 veces por diferentes razones”, reiteró.

En mayo de este año mencionó que casarse ya no estaba en sus planes. “No lo necesitamos. Somos una pareja muy sólida”, le dijo al diario El Universal. La actriz también se refirió a la comprensión del español respecto a su trabajo actoral como uno de los factores fundamentales para enamorarse.