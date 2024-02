El 13 de febrero estalló un escándalo alrededor de la relación amorosa que compartían Nicki Nicole y Peso Pluma. Gracias a videos que circularon a través de redes sociales, se supo que el cantante mexicano estuvo compartiendo con una mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego de estar en el Super Bowl, evento deportivo celebrado el 12 de febrero.

En las imágenes se pudo ver al intérprete de Lady Gaga caminando de la mano de una persona que no era su novia y sonriendo con ella mientras tomaban algunos tragos. Rápidamente comenzaron a circular en internet las evidencias de la supuesta infidelidad, sin embargo, sin una confirmación inmediata.

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

Fue momentos después de que los registros se hicieran virales que la cantante argentina escribió un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram para relatar que, al igual que la mayoría de personas, se había enterado de la mentira de su pareja gracias a internet.

Ella sería la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole Fotografía por: Archivo

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven de 23 años.

Además de escribir ese mensaje, la nacida en Rosario dejó de seguir a su ahora exnovio en redes sociales y procedió a borrar todas las fotografías que tenía con él en ese mismo espacio.

En medio de la polémica, seguidores de Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, comenzaron a investigar para descubrir la identidad de la mujer con la que el oriundo de Zopopan habría traicionado a su expareja.

¿Quién es la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole?

Gracias a varios hilos de X (antes Twitter) creados por los internautas, se conoce el nombre de la misteriosa mujer con la que el ‘doble P’ habría pasado la noche del 12 de febrero. Se trataría de Sahar Sonia, una joven modelo que tiene más de 45 mil seguidores en Instagram.

Una de las principales pistas de los seguidores para afirmar que se trata de ella es, además de su parecido con la mujer de los videos, que la misma Sahar escribió en sus instastories un enigmático mensaje que confirmaría su lazo con el escándalo. “No crean todo lo que escuchan en los medios de comunicación. Siempre hay dos lados en una historia”, mencionó.

La joven, además, limitó los comentarios de su perfil de Instagram ante la cantidad de mensajes negativos que le estaban llegando.