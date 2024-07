¿Quién es la mamá de Samuel, el hijo menor de James Rodríguez? Sería famosa modelo

Después de siete años de matrimonio, James Rodríguez y Daniela Ospina se separaron en julio del 2017. La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pues conformaban una de las parejas más sólidas de la farándula nacional e internacional.

El jugador de la Selección Colombia y la modelo y empresaria tuvieron una hija a quien llamaron Salomé. Actualmente, la niña tiene 11 años y se ha convertido en toda una figura de las redes sociales.

Identidad de la mamá del hijo de James Rodríguez es un misterio

Dos años después del divorcio, James Rodríguez sorprendió al confirmar que se había convertido en padre por segunda vez. Aunque en ese momento el deportista sostenía un romance con la modelo Shannon de Lima, nunca se le vio embarazada a ella, por lo que inmediatamente comenzaron los rumores sobre el nacimiento del bebé, a quien llamó Samuel.

De Lima nunca confirmó estar esperando un hijo del jugador de la Selección Colombia. Por su parte, el mejor jugador de la Copa América 2024 tampoco mostró indicios de la identidad de la madre del menor.

El misterio se ha mantenido a lo largo de los años, generando todo tipo de teorías y especulaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. Algunos aseguran que se trató de un proceso de gestación subrogada, mientras que otros apuntan a que la identidad de la madre se mantiene en reserva por decisión de la pareja.

Las razones detrás de esta decisión son desconocidas. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que la pareja podría haber querido evitar la exposición mediática que suele acompañar a las figuras públicas.

La versión que más fuerza ha tomado es que sería Shannon de Lima la mamá del pequeño. No obstante, desde que terminaron, la modelo venezolana no volvió a publicar fotos con el niño, sembrando la duda de si es o no su mamá, lo cierto es que los internautas han destacado el gran parecido del pequeño con el futbolista. “Los mismos ojitos de papi”, “La misma cara del papá como dos goticas de agua”, “Samuel es idéntico a ti”, “Samuel es precioso”, “divinos, son idénticos”, “James tu hijo es precioso”, “hermoso Samuel”, comentan algunos internautas.