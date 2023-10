¿Quién es el papá del primer hijo de Valentina Lizcano?

Aunque en la actualidad está alejada de las pantallas de la televisión nacional, los colombianos no se olvidan de la actriz y presentadora Valentina Lizcano. La caleña, quien hizo parte de producciones como Aquí no hay quien viva, Polvo carnavalero y La Reina del Flow, donde interpretó a Zulma, la actualidad, se dedica a hacer contenido en redes sociales y a trabajar con diferentes marcas. La artista, de 39 años, autora del libro Sana locura: retratos de mi alma y es también coach.

Su vida privada ha generado curiosidad entre quienes la siguen, por lo que han surgido preguntas acerca de sus relaciones románticas. Lizcano, mamá de dos hijos, se encuentra actualmente en una estable relación con el italiano Giulio Iannelli, con quien tuvo a su hija Alma. La niña, sin embargo, es la menor de la familia, pues Salvador es el hijo mayor de Valentina.

Él es el papá del primer hijo de Valentina Lizcano

Valentina sostuvo una relación de aproximadamente tres años con Ricardo Leyva Junior, padre de su hijo Salvador, pero en el 2016 la pareja anunció que su romance había terminado. En el 2021, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, Lizcano habló de la evolución que había tenido su relación con el padre de su primogénito.

En aquel momento aseguró que no se llevaba ni bien ni mal con él, y que mantenían un lazo cordial para darle una buena vida a Salvador. “Jamás le he prohibido al niño o al papá verse (…) le pido pruebas de Covid-19 porque el papá viaja mucho y tiene contacto con muchas personas, pero siempre pueden verse (...) traté por mucho tiempo tener una buena relación con él, pero no. No tengo ni buena ni mala, simplemente no tengo relación con él”, inició diciendo.

Seguido a ello, la actriz, que dio vida a Olguita, la eterna enamorada de Emilio (Juan Pablo Espinosa) en El secretario, aseguró que su vida amorosa no terminó cuando finalizó su relación con su expareja y que tenía derecho a vivir un nuevo noviazgo. “Así como los hombres, yo también tengo derecho a rehacer mi vida y soy una mujer responsable que a cada uno de sus hijos le tiene un papá (…) Es bien loco como se afectan por el tema. Un hombre puede tener un hijo, creer que se enamoró de alguien, fallar y empezar de nuevo. A una mujer la sociedad no se lo aplaude, al contrario, te crucifican, no puedes volver a creer en el amor ni querer tener otro hijo”, señaló.