¿Quién es el papá de Francisca Estévez? Esto reveló su mamá, Bibiana Navas

Muchas preguntas han surgido en internet acerca de la identidad del padre de la actriz Francisca Estévez. Aunque la ex participante de Masterchef Colombia no suele hablar del tema, fue en medio de su participación en el reality donde habló sobre la ausencia de su padre.

En aquel momento, la protagonista de La primera vez, serie de Netflix, habló sobre los problemas de su padre y las razones de su alejamiento. “Tuvo problemas también en su vida y se enloqueció y ya tuvimos que cortar comunicación con él, mi mamá y yo. Eso me ha afectado mucho como con las relaciones que tengo con los hombres, no solo en aspecto amoroso, sino en general”, dijo Francisca.

Recientemente, la madre de Francisca, la también actriz Bibiana Navas, habló en Se dice de mí, sobre la relación que había tenido con el padre de su hija y de lo complejo que había sido todo alrededor suyo.

¿Quién es el papá de Francisca Estévez?

El padre de Francisca es un modelo cubanoamericano. Según dijo Bibiana, la relación avanzó rápido, tanto, que a los seis meses le pidió que se casaran. Se fueron a vivir a Estados Unidos. “Me enamoré yo del tal modelo (...) este muchacho me dice: ‘casémonos’, entonces a mí me pareció una ‘chocoaventura’ (...) Nos casamos en jean y camiseta blanca, a escondidas de la mamá”, recordó la artista.

Según amigos de Bibiana Navas, el papá de Francisca Estévez era un hombre violento y misógino. Fotografía por: Canal Caracol

La recordada ‘Lidia’ de Pedro, el escamoso, quedó embarazada justo cuando grababa la novela. Bibiana, que tuvo algunas complicaciones de salud durante esta etapa, tuvo a Francisca el 17 de noviembre del 2002.

“Él tenía problemas con las drogas (...) me empiezo yo a dar cuenta de que algo estaba pasando (...) yo veía unos problemas como graves ahí (...) tenía como un desorden de personalidad, tenía problemas de agresividad (...) empiezo yo a ver todo esto y digo ‘no’ (...) entonces decido irme a Los Ángeles con mis dos hijos”, contó Bibiana.

Un día antes de mudarse, cuenta Navas, se dio cuenta de que lo mejor era alejarse de él. “El día anterior al que yo viajaba, salimos en el carro a comprar algo y él se pasó un semáforo en rojo. Yo iba con Francisca”, relató.

La policía los detuvo y se lo llevó a la pareja de Bibiana, pues tenía antecedentes con la justicia. Después de este suceso, la actriz y sus hijos volaron a Los Ángeles. Allí, Francisca empezó su carrera artística.