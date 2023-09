Quién es el esposo de Natalia Sanint: es piloto y chef caleño

MasterChef Celebrity Colombia se encuentra en su recta final, y los televidentes están cada día más ansiosos por conocer la identidad del famoso que se llevará el título del mejor cocinero. La vida de los concursantes también se convirtió, a lo largo de la competencia, en tema de conversación, pues muchos de sus fanáticos estaban deseosos de conocerlos mejor.

Natalia Sanint, periodista y locutora, ha sido una de las sorpresas más llamativas del programa. La bogotana, locutora de Olímpica Stereo, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Villavicencio, ciudad donde, a los 17 años, tuvo la primera oportunidad de mostrar su talento en la imitación.

‘La santandereana’ es uno de sus personajes más reconocidos, una mujer de carácter fuerte, que no tiene miedo de decir lo que siente y quien manda en su casa. Los seguidores de Sanint se preguntan también por el esposo, en la vida real, de la concursante de Masterchef Celebrity.

El esposo de Natalia Sanint es caleño

Natalia Sanint lleva siete años de casada con Juan Manuel Herrada, piloto de 43 años, que, al igual que la bogotana, tiene talentos culinarios, pues es chef. La pareja tiene una hija, María Antonia, que se suma a Lucy, hija de Herrada, a quien Sanint quiere como suya. Aunque es muy reservada con su vida privada, la locutora se refirió, en uno de los capítulos de MasterChef, a una persona muy especial para ella, a quien le dedicó una de sus preparaciones.

“Este plato se llama sushi para Lucy. Lucy es la hija de mi esposo y un momento feliz para ella es llevarla a comer sushi, entonces quise dedicarle este plato a la niña que más come sushi (...) Lo hice en mi casa y tuve la juez que más come sushi, que es la hija de mi esposo. Se lo comió y dijo: ‘Uy, Nati, quedó rico’”, contó en una de las transmisiones del concurso de cocina.

En una entrevista concedida a Bravíssimo, aseguró que antes de MasterChef no cocinaba bien y que, de hecho, su esposo, su hija, y su suegra, ‘doña Maru’, le devolvían la comida. También comentó que desde enero, cuando recibió la invitación para integrarse a MasterChef Celebrity, se apoyó en su cónyuge. “Mi esposo es piloto y chef, te lo digo pues, del resto de cosas no te hablo (...) él me decía, ‘mirá, cociná así’, caleñito, mi esposo es caleñito”, contó.