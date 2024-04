Yeison Jiménez ofreció excusas por decir: “si me hacen algo, ninguno queda vivo”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más escuchados, no solo en el país, sino también en otros lugares del mundo. El artista se ha destacado en la industria gracias a los éxitos de sus canciones Aventurero, Mi venganza, Tenías razón, Hasta la madre, Ni tengo ni necesito, entre otras.

Yeison Jiménez. Fotografía por: Instagram Yeison Jiménez

¿Qué pasó con Yeison Jiménez?

Este fin de semana, el artista se convirtió en tendencia luego de conceder una entrevista para la emisora Los40 Colombia. Allí fue interrogado sobre, si en algún momento, ha sentido temor por su vida. Su respuesta generó toda una polémica en redes.

“Hoy no, porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos, como los malos. Entonces, si a Yeison Jiménez le hicieran algo, Dios no lo permita, sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. En este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte, simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista”, fueron sus palabras.

Inmediatamente, en redes comenzaron a dejarle fuertes comentarios: “seguramente está apadrinado por ejecutivos de alto riesgo”, “sonó un poquito sobrado”, “este comentario se presta para malas interpretaciones, son ese tipo de comentarios que no se deben hacer”, “sonó como si fuera intocable, similar como cuando a Diomedes Diaz lo querían los marimberos”.

Yeison Jiménez ofreció disculpas por sus declaraciones

Luego de la polémica, el artista reapareció y reaccionó a los múltiples meses que sacaron en redes y, por supuesto, a las críticas que recibió, con las que muchos aseguraron que tenía el ego muy alto.

Sobre eso, el cantante caldense dijo: “hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores. Tengo la obligación de venir aquí y decirles que definitivamente sí la cagué. Hice un comentario que sobraba en una persona que hoy por hoy tiene tantos seguidores, tanto cariño, y cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra. O sea, yo. Así que vengo a decirle a todas las personas que incomodé con mis comentarios que me disculpen”, dijo.

Al final, aseguró que no quiere que sus seguidores cambien la imagen que tienen de él. “Estuvo mal dicho, de mi parte les pido disculpas y de pronto lastimosamente con mis palabras, no fui la persona que acostumbro ser y definitivamente no quiero que ustedes tengan otra imagen diferente a la que soy yo: un pelado bacano, que le gusta cantar... Así que fue una cagada de mi parte decir bobadas que no venían al caso, que no hacen parte del vocabulario, que no tienen por qué estar en entrevistas de un artista. Los quiero mucho y les mando un besito con todo el corazón. Perdón, soy humano, cometo errores y encima de eso aún me falta mucho por aprender”.