¿Qué pasó con Paola Rey? La actriz respondió si abandonó a su perro ciego

La actriz de La mujer en el espejo, Paola Rey, y su esposo Juan Carlos Vargas, también actor, conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan más de 15 años juntos y fruto de su relación tienen dos hijos, Oliver y Leo.

Te puede interesar: Novia de Julián Trujillo fue amenazada por polémica con Karen Sevillano en LCDLF

Paola Rey y Juan Carlos Vargas Fotografía por: Arturo Rodriguez

Los actores se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Montecristo, entre el amor y la traición, en el 2007, y, automáticamente, sintieron una conexión especial.

Según lo que contó en una oportunidad la actriz a El Tiempo, el amor que sintieron fue tan intenso que se fueron a vivir a las dos semanas. “Nos fuimos a vivir a los 15 días de habernos conocido y luego de dos años nos casamos...Después de tener hijos experimentamos una explosión de emociones, y todo tomó otro sentido, como de otra dimensión que nos llevó a un estado de más felicidad y plenitud. Con Juanca nos hemos visto crecer y hemos desarrollado nuestros sueños, vidas y personalidades”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Paola Rey y su esposo Juan Carlos Vargas abandonaron su mascota?

Ayer fue tendencia una noticia que comenzó a circular en redes sociales en la que, un usuario de internet acusaba a la actriz Paola Rey y su esposo de maltrato animal por abandonar, supuestamente, a su perrito ciego. “El 23 de marzo en la 7ma con 109 encontré un perrito ciego que camina exponiéndose a que un carro lo atropellara, al día siguiente recorrí el barrio de Santa Bárbara buscando los dueños los cuales eran los actores Paola Rey y Juan Carlos Vargas. Por suerte en ese momento los encontré y entregué a este perrito de 15 años y que necesitaba demasiados cuidados”, se lee en un post.

En otro, el usuario agrega: “hoy me escriben nuevamente varias personas que vuelve a suceder lo mismo, el mismo perro perdido por el barrio deambulando y exponiéndose a que lo atropellaran. Evidentemente Paola Rey y su esposo no tienen la responsabilidad para hacerse cargo de un animal. Hago una denuncia pública pues esto es maltrato animal”.

Paola Rey rompió el silencio

Luego de unas horas de silencio, los actores rompieron el silencio y explicaron lo que sucedió con su mascota. A través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y que ya cuenta con más de 38 mil likes, aceptaron que su perrito Panda sí se extravió pues tuvieron un cambio de casa; sin embargo, no es como aseguran en redes que ellos lo abandonaron.

“Nos hemos visto enfrentados a comentarios infundados y sin sentido en redes sociales, que carecen de cualquier apego por la verdad. Queremos dejar claro que somos y siempre seremos amantes de los animales. Para nosotros, ellos son parte esencial de nuestra familia y ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones”, dijo Paola.

Vea también: Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez, pide ayuda: “hoy por ti, mañana por mí”

Su esposo Juan Carlos agregó: “recientemente, hemos experimentado un cambio importante al mudarnos a una nueva casa. En medio de este proceso, nuestro querido perrito Panda salió de la casa y se fue por el vecindario. Afortunadamente, lo encontraron y lo rescataron, permitiendo que regresara a nuestro hogar, donde ha vivido 13 años, es más ahora en octubre cumple 14 años”.

Los actores expresaron sentirse afectados por los malos comentarios y las fuertes acusaciones que han recibido, sin ningún fundamento. “Nos resulta completamente desconcertante y doloroso que haya personas que hagan afirmaciones dañinas sobre nosotros y nuestros seres queridos peludos. Queremos dejar claro que jamás hemos abandonado a Panda ni a ningún otro animal que haya sido parte de nuestra familia”.

Pese a las aclaraciones de los actores, en redes sociales no paran las críticas: “Paola, ¿pero dos veces? No sé pero eso con niños bienestar familiar le llama descuido, irresponsabilidad”, “este video me preocupa más incluso se ve frío y muy muy actuado”, “no les creo. Si no quieren seguir con el perrito regalarlo a otra persona que sí quiere”, “que quede en su corazón...ellos sabrán si es verdad lo que dicen...pobre perrito”.