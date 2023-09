¿Qué pasó con el ‘gordito’ del ‘Gangnam Style’ tras 11 años de su éxito?

El 15 de julio del 2012, el rapero surcoreano Park Jae Sang, conocido como PSY, lanzó Gangnam Style, un sencillo musical que logró posicionarse muy bien en los listados de música y se convirtió en éxito mundial. El tema, en poco tiempo, se volvió viral.

El video musical del Gangnam Style también causó furor en todo el mundo. Y si bien millones de personas no entendían absolutamente nada de la letra, su ritmo y su coreografía alcanzaron altos niveles de popularidad.

Récords que ostentó el ‘Gangnam Style’

Durante varios años, este rapero ostentó el récord absoluto de visitas en YouTube, y fue el primero en superar la cifra de los 3.000 millones de visualizaciones en esta plataforma. Actualmente, su recordada canción tiene más de 4.800 millones de reproducciones.

¿Qué significa ‘Gangnam Style’?

Aunque la canción fue un éxito mundial, casi nadie tenía idea de lo que significaba Gangnam Style. La canción hace referencia al distrito sur de Seul, llamado Gangnam. Dicho lugar es conocido por ser el hogar de personas adineradas y el sitio de los clubes nocturnos más famosos de la ciudad.

¿Qué pasó con el rapero PSY, cantante del ‘Gangnam Style’?

Hace unas semanas, el rapero surcoreano Park Jae Sang, de 45 años, conocido como PSY, reveló en una entrevista con The New York Times que, a pesar del éxito mundial que logró con la canción, no todo fue color de rosa, pues tuvo que afrontar varios inconvenientes.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, PSY posee una fortuna de $60 millones de dólares, producto de su éxito mundial; sin embargo, la fama le trajo problemas de alcoholismo.

“Bebía cuando estaba feliz, bebía cuando estaba triste, bebía cuando estaba en casa y bebía cuando salía (…) La única vez en la que no consumía alcohol era cuando tenía resaca”, señaló el cantante asiático.

Si bien en Colombia no se sabe mucho sobre la vida de PSY, lo cierto es que el cantante aún es muy famoso y ha logrado cosechar varios éxitos musicales como Gentleman, sin embargo, no al nivel del Gangnam Style.