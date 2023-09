¿Qué pasó con Anitta y Maluma? La brasileña lo cambió por otro cantante colombiano

La cantante Anitta siempre se ha caracterizado por ser muy directa en sus declaraciones, y una de sus últimas charlas con los medios no fue la excepción. La intérprete de Elvolver se confesó con Damián Cervantes, reconocido en redes sociales por su personaje de ‘Nayeli Gonsales’. En la entrevista con el youtuber, reveló que su actual crush es su colega colombiano Manuel Turizo.

“¿Qué tiene Manuel Turizo que no tienen otros?”, preguntó Cervantes. “Que no tienen otros, no sé”, contestó Annita antes de empezar a bromear con Cervantes acerca del apellido de Manuel.

“Turizo se escribe con X o con Z (...) con X porque se ve bien tóxico (...) Manuel Turixo”, dijo entre risas Cervantes. “Chorizo”, agregó Annita, quien también se rió ante las bromas.

¿Anitta y Maluma fueron novios?

Esta no es la primera vez que Anitta es relacionada con un artista urbano nacido en Colombia. Es de recordar que la brasileña sostuvo un romance con Maluma. Él músico antioqueño se refirió al tema en una entrevista con Alofoke Radio Show.

“Era muy difícil ¿me entiendes?, ahora yo prefiero estar más en bajito, a mí no me funcionaron esas relaciones con personas de la industria, por lo mismo (...) Cuando pasó, inclusive, el tema de Anitta y todo eso, cuando ella estaba comenzando su carrera que yo la conocí y nos gustábamos mucho y todo, yo era como: ‘No puedo estar con ella porque hace lo mismo que yo’. Me parece que uno necesita tener ese balance, una persona que sea lo contrario a lo que soy yo para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar a donde quiero ir”.

En el 2021, Anitta también habló sobre su affaire con Maluma, y su interlocutor fue el presentador mexicano Yordi Rosado. “Nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan (...) todavía lo amo mucho, independientemente de estar juntos o no, lo amo. Puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre, nos amamos”, dijo por aquellos días.

En la actualidad, Maluma se encuentra en una estable relación con la arquitecta Susana Gómez. De hecho, el cantante y su pareja subieron recientemente, una galería de fotografías y videos a internet que encendieron las redes sociales. En las imágenes se les ve riéndose y compartiendo un candente beso.

El antioqueño compartió el romántico momento en su cuenta de Instagram, en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad.