Andy Rivera salió de la clínica, entregó reporte de salud y envió emotivo mensaje

Tras permanecer una semana hospitalizado en una clínica de Medellín por afecciones en su salud mental, Andy Rivera fue dado de alta en la tarde del 13 de agosto, mismo día en que regresó a casa acompañado de sus padres y a reencontrarse con sus mascotas.

Así lo mencionó él mismo a través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, por medio de la cual mencionó que, aunque no pareciera, por estos días atraviesa una de las etapas más complejas de su vida.

Los fanáticos del artista han procurado levantarle el ánimo con emotivos mensajes Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

El emotivo mensaje de Andy Rivera sobre sus días difíciles

“Nunca pensé atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando ¡Gracias a Dios por fin regresé a casa!, la extrañé mucho y a mis peludos también. Siempre me ha gustado darle una explicación a todo y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra”, aseveró el cantante pereirano en el posteo que colgó minutos después de publicar el siguiente mensaje en sus historias: “Adormecer el dolor por un tiempo lo empeorará cuando finalmente lo sientas”.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W sorprendió al hablar de Amparo Grisales y sacó a relucir secreto

Posteriormente, el intérprete de Te pintaron pajaritos indicó que estos días de reposo mental le han servido para reflexionar bastante sobre su profesión y las prioridades que ha tenido a lo largo de estos años.

Además, aprovechó la ocasión para agradecer a su fiel comunidad de seguidores por siempre estar allí y enviarle mensajes para motivarlo a continuar.

Puedes leer también: César Escola recordó en ‘Yo me llamo’ enfermedad por la que fallecieron sus padres

“He ido entendiendo que no soy mi profesión ¡No solo soy artista y ya! Hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz todavía tengo alma, ser y corazón (...) Solo quiero hacer lo que me gusta con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy. Gracias a todos los que, con amor y comprensión, me han escrito mensajes llenos de cariño y empatía. Los amo, les envío mucho amor y fuerza para cualquier dificultad que estén atravesando. Estamos diseñados para adaptarnos, para enfrentar los retos, los problemas y salir de allí victoriosos a recibir nuevas oportunidades”, concluyó Andy Rivera.

La reacción de Jhonny Rivera a la recuperación de su hijo

Minutos después de realizar esta publicación, el cantante de música popular se mostró conmovido con las palabras de su hijo y lo primero que hizo fue agradecerle por continuar batallando contra sus problemas y no desfallecer.

De igual manera, el risaraldense le dijo a Andy Rivera que continuará acompañándolo en todo este proceso: “Hijo mío, gracias por no tirar la toalla nunca ¡Vamos a salir de esta, papi! ¡Te amo!”.