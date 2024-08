¿Qué le pasó a Epa Colombia? Fotos de su cara impactaron: “mira como estoy”

Generalmente, lo que publica la creadora de contenido Epa Colombia termina convirtiéndose en tendencia en las diferentes redes sociales. La también empresaria dejó a un lado las polémicas y los escándalos por los que se hizo famosa y se dedicó a su empresa de queratinas y ahora a su faceta como mamá.

No obstante, sigue siendo noticia por los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Esta semana sorprendió a sus seguidores al mostrar que se sometió a un trasplante capilar para cubrir las entradas que, según ella, le heredó a su papá.

Te puede interesar: Epa Colombia se hizo trasplante capilar. Así quedó: “la gente no entiende”

Epa Colombia. Fotografía por: Instagram Epa Colombia

Epa Colombia quedó irreconocible

La influenciadora mostró a través de su cuenta de Instagram el paso a paso que le hicieron para implantar pelo de la parte de atrás a su frente, donde tenía las entradas.

Horas después del doloroso procedimiento, la creadora de contenido se reunió con Yina Calderón e hicieron un video hablando de varios temas, entre ellos, la relación que tuvo Lina Tejeiro y Andy Rivera. Las creadoras de contenido generaron polémica con sus declaraciones.

Luego de eso, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, preocupó a sus seguidores al poner una historia revelando que su rostro presentó algunas complicaciones, al parecer, producto de la anestesia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Gracias a todos por los mensajes, no he podido salir, al parecer la anestesia me produjo una hinchazón severa. Déjame recuperarme y vuelvo a salir con toda, yo no hablé por hablar, tú me conoces bien, yo todo te lo cuento, por eso soy la número 1 en queratinas en Colombia porque tu apoyo me tiene donde me tiene, si yo salí adelante y logré tanto fue por tu voz a voz, yo solo gano por las queratinas no gano dinero por publicidades ni por hablar de nadie. Tuve que cancelar la cirugía del sábado hasta nueva orden. Te amo, gracias por tanto”, escribió.

Luego, agregó: “Mira como estoy en estos momentos. Todo el día me he drenado tomando medicamentos, pañitos fríos, todo, pero nada, no la doy nadita, no te vayas a burlar”.

Minutos después, publicó unas fotos, comparándose con Lyn May. Su rostro se vio afectado por una fuerte hinchazón por la que luce irreconocible. “Esta mañana no podía ni abrir los ojos. Déjame recuperarme, no te vas a arrepentir del apoyo que me has dado, no bajes la guardia amiga”.