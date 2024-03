¿Qué le pasó a Carolina Cruz en la cara?: “qué doloroso”

Carolina Cruz no solo es una de las presentadoras de entretenimiento más queridas por los colombianos, también se ha destacado por ser una de las mujeres más hermosas de ese medio.

Te puede interesar: Jamil Farah sorprendió a Carolina Cruz con colorido regalo de San Valentín

Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

A lo largo de su carrera, la también modelo se ha sometido a varios procedimientos estéticos para realzar su belleza, pues su trabajo depende de lucir siempre bien.

Carolina Cruz se sometió a doloroso tratamiento estético

Esta semana, la presentadora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, mostró en su cuenta de Instagram, donde tiene 7,5 millones de seguidores, el nuevo y doloroso procedimiento estético al que se está sometiendo para verse más joven y mejorar el aspecto de su piel.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En un video, la modelo dejó en evidencia que su piel se pone de un color rojizo porque lo que le hacen debe ser con agujas: “tengo anestesia tópica porque ahora me tienen que poner agujas, estoy con sueros, seguimos con el tratamiento, uno sabe cuándo comienza pero no se sabe cuándo se termina. Todavía le falta un poquito, sobre todo a la mancha de la frente que ha sido la más dura, la más difícil, porque el resto ya está muy bien”, aseguró.

Además, también mostró cómo queda su cara después del tratamiento. “Con esas agujas se van acabando las manchitas”, concluyó.

Hace un tiempo, la presentadora había explicado la razón por la que, en algunas oportunidades, usaba filtros en sus videos. “Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas (…) tener una piel sin manchas sería un sueño. Me he hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo. Amo los filtros, no para cambiar mis facciones, las cuales siempre me han gustado, pero si para disimular las manchas”.

Vea también: Rafaella, hija de Marbelle, aclaró lo que ocurrió con su novio: “se malinterpretó”

Críticas a Carolina Cruz por tratamiento estético

Muchos de sus seguidores la alagaron por cuidarse la piel, mientras que otros, le dejaron comentarios negativos: “estando hermosa no debería mandarse hacer nada”, “no hay como estar natural”, “hay q aceptar que ya la edad nos empieza a llegar”, “qué esclavitud”, “”se ve doloroso”, “acepta la edad, además con esos tratamientos se envejece más rápido”, “nada que ver”, “no debería hacerse esas cosas”.

¿Cuántos años tiene Carolina Cruz?

La presentadora nació el 12 de junio de 1979. Actualmente tiene 44 años y tiene dos hijos: Matías y Salvador, fruto de su relación de casi 14 años con Lincoln Palomeque.