¿Qué hacen los perros de LCDLF mientras los famosos duermen? Esto se conoció

En medio del tenso ambiente que se vive dentro de La casa de los famosos, hace unos días la producción presentó a los nuevos integrantes, quienes llegaron para acompañar a los participantes que quedan, tras la salida de Naren Daryanani, Johana Velandia, Beto Arango e Isa Sierra.

¿Qué pasa con los perros de ‘La casa de los famosos’?

Aunque a muchas personas les generó ternura la llegada de los dos Golden Retriever, a otros no les cayó en gracia. Muchos internautas han criticado el hecho de tener mascotas dentro del reality: “¿por qué no les dan comida?”, “asegúrense que los famosos, les den los cuidados necesarios y sobre todo que les den mucho amor”, “¿y cuando acabe el programa quién se hace cargo de ellos?”, “esos pobres perritos allá encerrados”, “no dejarán descansar a esos pobres animalitos”, “¿será que sí los sacan a pasear?”, son algunos de los interrogantes que dejan los usuarios en redes sociales.

¿Los perros de ‘La casa de los famosos’ están encerrados?

A raíz de esos comentarios, en el perfil oficial del programa publicaron un video donde aparece ‘Carmelo’, de Rigo, aclarando que los caninos tienen un gran trato no solo de los participantes, sino también del equipo de producción:

“Lo que están es disfrutando, más que los de allá, prácticamente. Yo los estoy sacando mínimo tres veces al día acá al pasto y los de producción han estado acá jugando con ellos”, dijo el actor mientras acaricia los perritos.

De igual manera, le pidió a los televidentes no preocuparse por ellos, pues están muy bien cuidados, sin ningún tipo de maltrato: “estos perros son los únicos que tienen autorización por mí y por ‘El Jefe’ de salir tres veces al día y están paseados por mí. Qué más le pide uno a la vida. Así que señor televidente no se preocupe que estos perritos están más bien cuidados que los de allá arriba, no ve que los famosos tienen reglas específicas para cuidarlos, lavarles los diente, etc”.

¿Pol y Menta no pueden dormir dentro de ‘La casa de los famosos’?

Una fuente le reveló a Vea qué hacen Pol y Menta dentro de la casa, y que no se ve en la transmisión en vivo del Canal RCN.

De acuerdo con lo que dijo, los animalitos duermen muy poco, ya que los famosos se acuestan a dormir en la madrugada, mientras tanto, tienen todas las luces encendidas, haciendo que los ellos estén despiertos todo el tiempo, paseando por toda la casa.

Asimismo, conocimos que, efectivamente, todas las mañanas integrantes de la producción los sacan a pasear, pero también, en algunos momentos, supuestamente los caninos deben hacer sus necesidades dentro de la casa. “En el día, los participantes están todo el tiempo tocándolos, no los dejan quietos”, reveló la fuente.