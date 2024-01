La Voz Kids con sabor vallenato: se presentó primo de exvocalista de Los Diablitos

En uno de los más recientes capítulos de La Voz Kids se vivió un sorpresivo momento. Los entrenadores, que este año son Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek, se emocionaron al tener en el diamante del concurso de talentos musicales a un participante con un importante contexto artístico.

Se trató de Camilo Andrés Vesga Escobar, un joven de 11 años residente de Soacha, Cundinamarca. El menor interpretó el reconocido tema vallenato llamado Matilde Lina, sin embargo, no logró que los coaches giraran sus sillas. Al terminar de cantar, habló con los músicos que lideran cada equipo y aseguró que estar en la competencia era uno de sus sueños más grandes.

Al ser cuestionado por su amor por el género musical que interpretó, Camilo impactó a los mentores al mencionar que es primo del exvocalista de la agrupación vallenata ‘Los Diablitos’, Álex Manga.

Aleks Syntek confesó que se sentía mal por no haber girado su silla para tener a Camilo en su equipo, pues aseguró que le había encantado su energía y voz, pero manifestó que la competencia está cada vez más exigente y que espera escoger correctamente las vacantes que tiene disponibles en su grupo.

¿Qué pasó con Álex Manga, exvocalista de ‘Los Diablitos’ del vallenato?

Álex Manga, en la actualidad, tiene una carrera como solista, de hecho, en el 2023 lanzó su álbum de 11 canciones llamado Parte de mi vida. En el 2021, el artista habló de la decisión de dejar el grupo y dedicarse a su camino en solitario. Es de destacar que ‘Los Diablitos’, grupo en el que también estaba el legendario Ómar Geles, duro 15 años vigente.

En una entrevista con el podcast El poder de la música de Víctor Sánchez detalló: “En el momento en el que estábamos más pegados, se tomó la decisión de incluir a un cantante a la agrupación, simplemente, porque se lo sugirió una persona”.

La inclusión del nuevo integrante no funcionó e hizo que el público manifestara su inconformidad, según detalló Manga, quien saltó a la fama con temas como Tú vas a volar, No voy a llorar, Que no me faltes tú y Recuerdos de un amor.

El músico no dudó en reaccionar a la participación de su familiar en La Voz Kids, por lo que orgulloso escribió en su cuenta de Instagram: “En La Voz Kids Colombia del canal Caracol se presentó mi primito dando sus primeros pasos y haciendo homenaje al vallenato, tiene mucho talento. Camilo, dale con fuerza y amor a la música que vas a salir adelante”.