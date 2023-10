La muerte de la actriz Alejandra Villafañe mantiene impactada a la industria del espectáculo en Colombia. Su fallecimiento ocurrió en la tarde del sábado 21 de octubre. Tenía 34 años cuando perdió la batalla contra un duro cáncer germinal que atacó su cuerpo. Fue en julio de este año cuando la artista contó, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que el 11 de mayo había sido diagnosticada con esa enfermedad.

Recientemente, tras su deceso, uno de sus familiares entregó detalles de los últimos días de vida de la también ex reina de belleza. Se trata de su prima Claudia Villafañe, quien entrevista, destacó que la artista, recordada por producciones como La Ley del corazón y Siempre bruja, vivió con sabiduría este tiempo.

¿Qué dijo la prima de Alejandra Villafañe?

“Ella amaba la vida definitivamente, pero sí asumió el desenlace de lo que sería su enfermedad con muchísima valentía (...) Su enfermedad ya no tenía cura, tuvo un cáncer muy agresivo y muy extraño, se llamaba cáncer germinal, que siempre iba a crecer y no había una manera de curarlo ni pararlo (...) estuvo muy consciente de todo (...) Su muerte fue tranquila, rodeada de las personas que también quería muchísimo, no estuvo sola, siempre estuvo acompañada, se fue tranquila y eso es lo que nos da paz como familia”, reveló en una charla concedida al programa de entretenimiento Lo sé todo.

Prima de Alejandra Villafañe dio detalles de los últimos días de vida de la actriz Fotografía por: Archivo

El adiós a Alejandra Villafañe

Según información suministrada por la familia de Alejandra en sus redes sociales, para este 25 de octubre están programadas las exequias de la actriz. La ceremonia se realizará en la capilla del parque La Ermita, en Cali, de acuerdo con lo que informó Raúl Ocampo, novio de la vallecaucana.

En su cuenta de Instagram, la prima de Alejandra comentó que cada día de ausencia duele más. En el mensaje, Claudia le agradeció a Alejandra por haber sido su prima y amiga. Destacó que el paso de la actriz por la tierra fue una fortuna para ella.

“Ayer cuando recibí la noticia, después de gritar de dolor, dejé el egoísmo, cerré los ojos y te envié luz para que siguieras el camino que te llevaría de regreso a casa. El milagro se hizo. Gracias al todopoderoso por tu vida. Lo hiciste muy bien alma bonita”, redactó.