Presunta amante de Peso Pluma reveló que no sabía que el cantante tenía novia

El 13 de febrero, gracias a videos que rondaron las redes sociales, estalló un escándalo alrededor de la relación amorosa que compartían Nicki Nicole y Peso Pluma. En las grabaciones, captadas por internautas, se veía al cantante mexicano compartiendo con una misteriosa mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego de haber disfrutado del Super Bowl, evento deportivo celebrado el 12 de febrero.

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

En las imágenes se pudo ver al intérprete de Lady Gaga caminando de la mano de aquella persona, lo que destapó los rumores de una supuesta infidelidad del músico a su novia, la también artista, Nicki Nicole. Rápidamente, gracias a la viralización de los registros audiovisuales, la argentina se dio cuenta del engaño de su novio, y redactó en las historias de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la joven de 23 años.

¿Quién es la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole?

Además de escribir ese mensaje, la nacida en Rosario dejó de seguir a su ahora exnovio en redes sociales y procedió a borrar todas las fotografías que tenía con él en ese mismo espacio. En medio de la polémica, seguidores de Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, comenzaron a investigar para descubrir la identidad de la mujer con la que el oriundo de Zopopan la habría traicionado.

Gracias a las búsquedas, los internautas dieron con el perfil de una mujer llamada Sahar Sonia,. Aunque no había confirmación de que fuera ella la tercera en discordia, fue ella misma quien redactó un mensaje que hizo sospechar que las investigaciones habían dado frutos positivos. “No crean todo lo que escuchan en los medios de comunicación. Siempre hay dos lados en una historia”, mencionó la modelo que suma 104 mil seguidores.

¿Qué dijo la supuesta amante de Peso Pluma?

Finalmente, en horas recientes, la creadora de contenido se refirió al tema y se defendió de los ataques por los que ha sido víctima a causa de la supuesta infidelidad de ‘Doble P’.

“Quería venir y hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo un poco de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”, dijo la influencer.