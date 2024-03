Presentadores de ‘Buen día Colombia’, molestos con Sandra Muñoz por incómoda actitud

Sandra Muñoz es una de las participantes más polémicas de La casa de los famosos. Muestra de lo anterior es que, en lo poco que va del reality show, ha tenido fuertes enfrentamientos con varias compañeras —sobre todo con Martha Isabel Bolaños— y ya colmó la paciencia de algunos televidentes, incluidos los presentadores de Buen Día Colombia.

Sandra Muñoz y Juan David en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: RCN Televisión

Presentadores de ‘Buen Día Colombia’ criticaron a Sandra Muñoz

Otra concursante de La casa de los famosos con quien la veterana modelo no tiene buena relación es Isabella Santiago, actriz venezolana. En diferentes momentos han chocado y es evidente que su convivencia no es la mejor, entre otras cosas, porque a ambas les interesa el mismo hombre: Juan David Zapata.

Dicha situación ha motivado a que, en varias ocasiones, Sandra Muñoz haga comentarios que, para algunos, son una clara burla hacia la transición sexual de su compañera. El problema es que cada vez son más frecuentes.

Esta situación tiene incómodos a los presentadores de Buen Día Colombia, entre ellos Ana Karina Soto, quien aprovechó la emisión del 20 de marzo para exponer públicamente su molestia: “Otra vez con el cuento de su orientación sexual, ¿cuál será el problema de ‘Sandrita’ con ese tema?”.

Orlando Liñán compartió la postura de su colega, aunque no fue tan condescendiente: “Pienso que Sandra no hay como llamar la atención de Juan David y, de cualquier manera, quiere manipularlo; que si tiene bombón o que la orientación. Ella no encuentra la manera para que él le ‘pare bolas’ como ella quiere”.

“Todo el tiempo está buscando llamar su atención con comentarios misóginos, grotescos, ofensivos, homofóbicos. No entiendo cuál es lenguaje de Sandra y qué es lo que pretende con estos comentarios. Vi en redes sociales muchos comentarios que dicen que es falta de respeto”, agregó Ana Karina Soto.

Por último, Viena Ruiz se unió a la conversación de sus compañeros en Buen Día Colombia y mencionó que “Isabella Santiago es una mujer físicamente hermosísima y eso no se debe cuestionar”.

“Juan David ha sido muy claro con ella y no entiendo por qué Sandra quiere hacerlo sentir menos con esos comentarios que, me parecen, no van al lugar ¡Una falta de respeto!”, concluyó Ruiz, a lo que Andrés López añadió: “Raya en la ridiculez”.

A Sandra Muñoz también ‘le dieron palo’ por compararse con Cristina Hurtado

En días recientes, la modelo fue objeto de críticas por parte de los televidentes en redes sociales, quienes se burlaron de una comparación que hizo con la presentadora de La casa de los famosos.

“En los primeros días, Juan le dijo a no sé quién que le gustaba Cristina Hurtado y que, el hecho de que yo me pareciera a ella, le llamaba la atención (...) Creo que tengo cabeza, cuerpo y platica”, comentó la manizaleña, a lo que Juan David hizo cara de confundido y extrañado por estas declaraciones.

La reacción de Zapata no fue la única, pues los fanáticos del programa se volcaron de inmediato a las redes sociales, en las que dejaron su opinión al respecto.