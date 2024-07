Presentador que llamó “petarda” a Karol G pidió disculpas, pero generó nueva polémica

Una fuerte controversia suscitó en días recientes el presentador de televisión Antonio Naranjo, quien llamó “petarda” a Karol G tras los cuatro conciertos consecutivos que la colombiana realizó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

“A mí me llevas a ver los ACDC en Sevilla, no a esta tanda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas [...] Pues, mira, si esta petarda llena el Bernabéu cuatro veces y los Rolling Stone no lo hacen, pues la humanidad merece extinguirse”, expresó el comunicador en el programa En boca de todos.

Luego del escándalo y la cantidad de reacciones que generaron sus palabras, el presentador español reapareció y sorprendió con unas nuevas declaraciones sobre Karol G.

Presentador que llamó “petarda” a Karol G se disculpó

Por medio de un video que compartió en su cuenta de Tiktok, Antonio Naranjo se refirió a la controversia y se disculpó con aquellos seguidores que se sintieron ofendidos con su opinión.

Sin embargo, el pronunciamiento del presentador no sentó del todo bien entre los fanáticos de ‘la bichota’, quienes lo cuestionaron de nuevo, esta vez por el argumento que entregó para llamar “petarda” a la reguetonera.

“Una petarda significa que me aburre y me parece fastidiosa. O sea, que me pasa con casi todo el reguetón. La verdad es que pude haber utilizado otra palabra y lamento mucho que alguien se haya ofendido, pero significa eso, que no me gusta y ya está (...) Cada uno tiene sus gustos, al que no le guste lo mismo que a mí, pues que siga escuchando a esta cantante”, explicó Naranjo.

Periodista que insultó a Karol G aseguró que recibió amenazas de muerte

En los últimos segundos del video que publicó en redes sociales, Antonio Naranjo aseguró que, además de ataques e insultos, recibió en redes sociales mensajes de personas que amenazaron su vida e integridad.

“Esto no es una crítica a Colombia, país al que adoro y con el que tengo muchos lazos, mucho menos a los colombianos y colombianas, que me parecen adorables, aun con las excepciones que estoy comprobando al recibir tantos mensajes insultantes y también muchas amenazas, incluso de muerte, lo que me llama mucho la atención”, concluyó el presentador español de televisión sobre su polémica opinión de Karol G.