Reconocido presentador despidió en vivo a un productor: “no lo puedo permitir”

Ayer, se hizo viral el video del reconocido presentador Andrés Hurtado, quien, durante una emisión en vivo, despidió a uno de sus colaboradores del programa Sábado con Andrés. La razón ha indignado a más de uno.

Te puede interesar: Jordi Martin contra Piqué y Clara Chía por demanda de acoso: “es una inmadura”

¿Qué pasó con el presentador peruano Andrés Hurtado?

Todo ocurrió porque el conductor leyó una pregunta para unas candidatas a un reinado que se encontraban en el set, pero el escrito tenía una palabra que no correspondía a lo que quería decir. La pregunta en el papel decía: “¿cuál consideras tú que es tu mayor medio?” El error ortográfico se dio porque la idea era decir “miedo” y no “medio”. Eso hizo que el presentador se exaltara y humillara al productor que cometió el error.

Más noticias de famosos Participante de ‘MasterChef’ tiene tres exnovias dentro del ‘reality’ de RCN En medio de una dinámica en Instagram, algunos participantes de ‘MasterChef Celebrity’ hicieron reveladoras confesiones sobre su paso por el programa culinario. Leer aquí: Participante de ‘MasterChef’ tiene tres exnovias dentro del ‘reality’ de RCN Piqué habló de Lewis Hamilton y es tendencia, ¿celoso por Shakira? Una prueba develaría que Piqué ‘despreciaba’ a Lewis Hamilton, antes de su separación de Shakira. Además, se viralizó su reacción cuando le mencionaron al piloto británico. Leer aquí: Piqué habló de Lewis Hamilton y es tendencia, ¿celoso por Shakira?

Inmediatamente, Andrés Hurtado buscó a la persona que escribió la pregunta y la despidió delante de todos, en medio de la transmisión en vivo. “La pregunta está mal hecha. A ver, producción. Usted, venga, es que yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando esto. Me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta porque no se trata de hacer un programa así por así. Yo soy quien debo dar la cara, las concursantes están al frente”, comenzó diciéndole.

Enseguida, directamente le pidió que abandonara el set inmediatamente, aunque luego se arrepintió y le dijo que lo hiciera después de que terminara el programa. “Te pido por favor y me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’, deja tu puesto a uno de los chicos. Gracias, acá las cabezas se cortan inmediatamente, no lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no han faltado, arremetiendo contra el presentador: “Es un déspota. Podía haber aclarado, hecho la corrección y si estaba muy molesto hacerle el reclamo fuera del aire”, “el karma le llegará duro a ese señor ‘el perfecto que nunca se equivoca’”, “nunca he visto una persona tan prepotente, humildad señores que un día estamos arriba y al otro abajo”, “prepotente y maleducado”, “ese señor y que presentador peruano, es un soberbio, déspota, arrogante y pantallero”.