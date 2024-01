Premios Oscar 2024: esta es la lista completa de los nominados

En la mañana del 23 de enero se conoció oficialmente el listado de los nominados a los prestigiosos premios Oscar, otorgados por parte de la Academia de Artes y Ciencias del Cine. La ceremonia, que llega a su edición número 93, se celebrará el próximo 10 de marzo, y se desarrollará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Oppenheimer y Barbie, como se pronosticaba, encabezaron varias de las principales de categorías más importantes de la velada, entre ellas, Mejor película y Mejor guión adaptado. Varias producciones han captado especial atención a pesar de no haber hecho parte del movimiento Barbieheimer, entre ellas, La Sociedad de la nieve, Los asesinos de la luna y Pobres criaturas.

Aquí te mostramos la lista completa de los aspirantes a las estatuillas.

Mejor película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los asesinos de la luna

Los que se quedan

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés

Mejor dirección

Jonathan Glazer, Zona de interés

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

Justine Triet, Anatomía de una caída

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor actriz

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Los asesinos de la luna

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Guion original

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Guion adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

Zona de interés

Película de animación

Elementos

El niño y la garza

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Fotografía

El Conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Edición

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Los que se quedan

Oppenheimer

Pobres criaturas

Maquillaje y peinado

Golda

La sociedad de la nieve

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Sonido

Maestro

Misión imposible: sentencia mortal. Parte 1

Oppenheimer

Resistencia

Zona de interés

Efectos visuales

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión imposible: sentencia mortal. Parte 1

Napoleón

Resistencia

Banda sonora original

American Fiction

Indiana Jones y el llamado del destino

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Canción original

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“It Never Went Away” (American Symphony)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” (Los asesinos de la luna)

“What Was I Made For?” (Barbie)

Documental

Bobi Wine: The People’s President

La memoria infinita

Las hijas de Olfa

To Kill a Tiger

20 días en Mariúpol

Largometraje internacional

La sala de profesores, Alemania

La sociedad de la nieve, España

Perfect Days, Japón

Yo capitán, Italia

Zona de interés, Reino Unido

Cortometraje animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

La última tienda de reparaciones

Nai Nai & Wai Po

Cortometraje de acción

El después

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

La maravillosa historia de Henry Sugar