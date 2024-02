“Pregunta a todo el mundo por mí” ¿Melissa Martínez envió indirecta a Matías Mier?

Una de las separaciones más comentadas de la farándula nacional ha sido la de Melissa Martínez y Matías Mier. Después de varios meses de rumores, el futbolista confirmó su separación de la presentadora el 23 de septiembre del 2023, asegurando que le había faltado al respeto.

Matías Mier y Melissa Martínez. Fotografía por: Instagram

Rápidamente se conoció que el uruguayo le había sido infiel con Valentina Rendón, una joven periodista a quien conoció cuando jugaba en el Santa Fe. Meses después, se confirmaron los rumores, cuando la pareja comenzó a hacer sus primeras publicaciones juntos.

Actualmente, Matías y Valentina viven en Indonesia y esperan a su primer hijo. Por su parte, Melissa disfruta de su vida de soltera y de su trabajo.

¿Matías Mier no olvida a Melissa Martínez?

El pasado viernes, la presentadora de ESPN publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 2,9 millones de seguidores, que muchos catalogaron como una indirecta para su expareja.

En el clip, que ya tiene más de 26 mil likes, aparece ella posando frente a la cámara, mientras canta, en medio de risas, una estrofa del tema Cuenta conmigo de Jerry Rivera: “si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón”.

Además, junto a él escribió: “pa’ qué le preguntará a todo el mundo por mí”.

Ese corto video dividió las opiniones de sus seguidores, pues algunos afirman que, posiblemente, podría estar dirigido a su ex Matías Mier. “Cizañaaa para que la otra piense cosas que no son”, “ese tipo no te merece nunca amiga”, “no tire tanta puya”, “cuidado creen que es por allá y le adelantas el parto”, “a ti es como que imposible olvidarte”, “una indirecta muy directa”.

¿Melissa Martínez se casaría otra vez?

Después de su mediático divorcio, Melissa Martínez se ha dejado ver disfrutando de fechas especiales junto a sus amigos más cercanos. Durante este tiempo ha asistido a algunos matrimonios y, casualmente, se ha ganado el ramo dos veces.

Según la tradición, cuando una mujer soltera se gana un ramo, podría interpretarse como un augurio para su boda. Por esa razón, uno de sus seguidores le dejó un mensaje en su Instagram preguntándole si habría posibilidad de volverse a casar.

“Dos veces el ramo, ¿señales del destino?”, le escribieron, a lo que ella respondió: “parece chiste, pero es anécdota del destino”.