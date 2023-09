¿Por qué Shirly Gómez se fue a vivir en Dubái? “Sentí la necesidad”

Shirly Gómez, actriz y presentadora barranquillera, adquirió notoriedad en el mundo de la farándula nacional cuando, en el 2003, ganó el reality Protagonistas de novela. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la presentadora de Kallejiando, de La Kalle, habló de la razón que tuvo para irse de Colombia y cambiar su residencia a Dubái.

Aunque desde el año pasado la también DJ ha publicado imágenes suyas en el emirato, recientemente, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas explicó por qué decidió mudarse.

“Me vine de Colombia no porque no quisiera mi país. Yo amo mi país y vivo agradecida con Bogotá como ciudad y que me dio muchísimas oportunidades laborales. Sentí la necesidad, pese a que tenía un buen trabajo, no me hacía falta nada ni a mis hijos, gracias a Dios”, le contó a sus seguidores, y añadió que su decisión ha hecho que explore sus límites.

“No nos hace falta nada, pero sentí la necesidad. Quiero hacerlo con mis hijos, quiero probarme y verme hasta dónde puedo llegar. Lo hice, salí de mi zona de confort, cosa que no ha sido fácil ni para mí ni para mis hijos. Ahí vamos”, sentenció.

¿Por qué Shirly González escogió Dubái para migrar?

Según reveló la también modelo, nunca tuvo interés de irse para Estados Unidos, un destino popular para quienes anhelan tener un nuevo comienzo. Manifestó que siempre quiso algo distinto que la beneficiara a ella y a su familia.

“Yo no estaba buscando el sueño americano, yo estaba buscando algo diferente y con lo que me sintiera realmente bien y no es el estilo de vida americano lo que yo quería para mis hijos en este momento. En alguna oportunidad había estado aquí (en Dubái) antes y me gustó, hicimos conexión con esta ciudad, la gente, el respeto, aunque la gente piensa que esto es completamente árabe, no. Acá el 80 % de la población es inmigrante”, concluyó.

Tal y como lo ha enseñado en sus redes sociales, es un país en el que disfruta, entre otras cosas, de practicar ciclismo, uno de sus deportes favoritos. Fue exactamente el 24 de julio de este año cuando Gómez compartió un video donde se veía haciendo arreglos de flores en Dubái al lado de una descripción que daba a entender que oficialmente se había mudado. “Y aquí estoy yo, volviendo a empezar. En otro país, otra cultura, dispuesta a aprender todos los días y, lo más importante, es que aún sigo soñando en grande como cuando era una niña”, señaló.