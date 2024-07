¿Por qué Miguel Varoni de ‘Pedro el escamoso 2’ está tan delgado? Esta es la razón

El pasado martes 16 de julio, Caracol Televisión estrenó la nueva temporada de Pedro el escamoso, la continuación de la historia de Pedro Coral Tavera, interpretado por el actor Miguel Varoni.

De acuerdo con los dos primeros capítulos que han sido emitidos hasta ahora, Pedro Coral llega a Bogotá después de 20 años de vivir en Estados Unidos, lejos de su hijo Pedrito Coral Jr, quien ya es un exitoso empresario. El reencuentro de padre e hijo causó múltiples emociones y estuvo lleno de percances, pues el joven siente vergüenza de su progenitor, por lo que lo presenta como su padrino.

¿Qué le pasó a Miguel Varoni y por qué luce más delgado?

En la primera impresión, Pedro Coral Jr no reconoció al hombre que le dio la vida; de hecho, al verlo por primera vez después de tanto tiempo le causó susto. “No lo reconocí, está flaco”, le dijo a su papá, quien le respondió: “yo sé, estoy flaco, el covid-19 casi me mata, pero casi me mata más sumercé, ¿cómo no va a reconocer al autor de sus días, qué horror, qué pena”.

En redes sociales, los internautas han dejado múltiples comentarios, exaltando la trama de esta temporada y, por supuesto, la participación de Miguel Varoni y Carlos Torres.

“Son lo ‘massimo’”, “excelente actuación de los dos”, “impecable”, “me encantó”, “me han hecho reír muchísimo”, “muy top esta temporada”. Sin embargo, los televidentes no han pasado desapercibido el cambio físico que ha tenido el protagonista en los últimos años.

A diferencia de la primera temporada, el actor ahora luce mucho más delgado, generando intriga entre sus fanáticos, quienes han especulado al respecto. Algunos han afirmado que el artista estuvo enfermo y que, supuestamente, esa sería la razón por la que adelgazó tanto.

Como se ha podido conocer a través de las redes sociales, el año pasado el actor se sometió a varios tratamientos estéticos para mejorar su apariencia. Sin embargo, ha recibido múltiples críticas.

“Yo leo los comentarios de la gente que me dice ‘por qué no se acepta’, ‘imbécil’, yo los entiendo, pero soy feliz, es un tema muy jodido, muy difícil. Uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno debe tomar la decisión de qué quiere hacer, cómo quiere verse y si uno tiene los medios, hacerlo”, dijo hace un tiempo en sus redes sociales.

Entre los tratamientos que se ha realizado, se encuentran: proyección del pómulo y del reborde mandibular, flacidez de cuello, pecho y abdomen, así como la eliminación de la piel sobrante.

Además de ello, se sometió a una rigurosa dieta luego de haber padecido covid-19, que le dejó fuertes secuelas, según dijo Catherine Siachoque, esposa del actor. “Fue terrible. No comía y todos los hospitales llenos, yo con los medicamentos en la casa, lo inyectaba yo. […] Lo pude cuidar, pero no comía. Entonces yo trataba de darle ese alimento, sabes, para gente enferma. Yo le decía: ‘¡Come, come!’. Fue terrible... La gente, aclaro, está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. Yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de verlo tan delgado. Creo que nunca vi a alguien adelgazar tan rápido”.