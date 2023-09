Mauro Urquijo reveló por qué no lo han vuelto a llamar para hacer novelas

El actor colombiano Mauro Urquijo se ha convertido en tema de conversación en los últimos años, no solo por su relación con la modelo trans María Gabriela Ísler, sino también por su salud, pues en el 2016 debió someterse a una cirugía a corazón abierto y un año después sufrió un accidente cerebrovascular.

El manizalita, a quienes los televidentes vieron en producciones como La mujer en el espejo, Pasión de gavilanes y La hija del mariachi, por nombrar algunas, se preguntan cuáles son las razones que ha tenido el artista para estar ausente del medio. Urquijo reveló en Hablando claro, programa del canal RCN conducido por Flavia Dos Santos, la razón que lo ha llevado a no participar en producciones nacionales.

¿Por qué Mauro Urquijo dejó de actuar?

“Llegué a un canal y dije que ya estoy bien y en recuperación como para que me dieran un trabajo y se metió la persona que estaba a cargo del casting a la página de Seguridad Social y allí salía como incapacitado. Me dijo que así no me podían contratar”, relató el manizalita en el programa de la sexóloga oriunda de Brasil.

Es de recordar que, como consecuencia de sus dificultades de salud, Mauro Urquijo reveló, en entrevista con Lo sé todo, que había tenido serios problemas con su capacidad de memorizar. “Entonces, que de pronto esté grabando y digan: ‘¿corten por qué?’; y yo: ‘porque no me acuerdo de la letra”, detalló.

En su charla con la sexóloga brasileña, el actor de 55 años aseguró que se sentía recuperado y que el tema de su memoria estaba mejor. “Mi mamá estuvo conmigo, María Gabriela también. Estuvimos en Santa Marta como 4 años y hemos tenido una vida normal, sana y ha sido un apoyo porque la gente que yo conocía estuvo como distante”.

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler hablaron sobre su relación

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler han vivido desde el principio una relación polémica. El romance entre el actor y la modelo nació en el 2018, y un año después decidieron casarse, pero anunciaron en el 2022, que se divorciaban. La razón de la ruptura, que parecía ser la supuesta infidelidad del artista, no fue definitiva, pues se supo, meses después, que se habían reconciliado.

“Mi futuro es mi presente, vivo el día a día (…) Ahora hemos estado hablando, arreglamos las cosas, hay que seguir adelante, luchando, ya me siento más recuperado. Vamos a ver qué me pongo a hacer”, dijo Mauro Urquijo a La Red.