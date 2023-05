Luis Miguel reveló que no canta esta canción porque le recuerda a su mamá

Luis Miguel hizo un conmovedor homenaje a Marcela Basteri, su mamá, con ocasión de la celebración del Día de las madres. ‘El Sol de México’, que se ha caracterizado por su total hermetismo a la hora de hablar de temas personales, sorprendió con una imagen en la que aparece al lado de la italiana.

¿Dónde está la mamá de Luis Miguel?

Uno de los temas más sensibles en la vida del artista es precisamente la desaparición de Marcela, a quien vio por última vez en Buenos Aires, en marzo de 1985. Su encuentro en el concierto del ídolo en Luna Park, quedó documentado en video, y allí se ve a Luis Miguel dedicándole el tema Marcela y ella feliz con el detalle de su hijo, quien la hizo subir al escenario para cantarle.

Luis Miguel le dedicó una canción a su mamá. Pensó en ella, desde que lo oyó por primera vez. Fotografía por: Instagram

La madre de Luis Miguel y su hermano menor Sergio pasaron un tiempo con la familia de ella en Italia, luego viajaron a España, donde se dice, se reunió con Luis Rey, padre del artista, de quien ya estaba separada. Desde septiembre de 1986 no se sabe de su paradero, y aunque se tejieron varias hipótesis sobre lo que habría ocurrido con ella, la verdad no se ha dicho.

Este es el tema que Luis Miguel evita cantar

En su amplio repertorio existe una canción especial, que hace que Luis Miguel piense de inmediato en la mujer que le dio la vida. Muchos podrían pensar que es Marcela, tema que compuso su padre, pero la realidad es muy distinta.

En 1994, cuando ya habían pasado ocho años de la desaparición de la italiana, Luis Miguel lanzó Segundo Romance. Una de las canciones del álbum lo conmovió como ningún tema en la vida. Era Yo sé que volverás, un bolero escrito por Luis Pérez Sabido y Armando Manzanero. “Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella”, dijo ese año a la publicación mexicana Eres. Como pocas veces, ‘Micky’ habló de sus sentimientos. “Esa es la púnica canción que le dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño…'Yo sé que volverás´ es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”.