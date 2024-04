Nataly Umaña reaccionó a la expulsión de Nanis Ochoa de LCDLF: “no la juzguen”

En el capítulo de anoche de La casa de los famosos, ‘El Jefe’ sorprendió a los participantes al anunciar la sanción de Nanis Ochoa por haber incumplido una de las reglas principales de la casa: no hablar de nada de lo que ocurre en el exterior.

¿Qué pasó con Nanis Ochoa?

De acuerdo con las palabras de ‘El Jefe’, Nanis le dio información del exterior a sus compañeros dentro de la casa, lejos de imaginarse que sería sancionada, pues los participantes deben tener una desconexión total con lo que ocurre afuera.

La actriz solamente duró 24 horas en la nueva casa, pese a que tenía mucha ilusión de llegar a la final. “La expulsaron con justa razón. Empezó a hablar del exterior y no es permitido”, “súper injusto, podían sancionarla nominándola para semana siguiente pero no”, “se fue por romper las reglas por llegar se bocona a contarle a Omar todo del exterior entonces tome pa que afine”, “es una decisión exagerada, debieron nominarla, pero como ella era de los galácticos es que no le dieron chance de nada”, comentaron en redes.

Así reaccionó Nataly Umaña

Entre los temas que Nanis habría hablado con sus compañeros, fue sobre Nataly Umaña y cómo se veía desde afuera su divorcio con Alejandro Estrada. A través de sus redes sociales, la actriz de Los canarios dejó su opinión: “me bombardearon con mensajes contándome todo lo que pasó en la casa. Me da muchísima tristeza con esta participante que yo creo que probablemente que tenía todos sus sueños para llegar a la final, no duró ni 24 horas, creo que lo que habló de todo lo que pasó conmigo allá adentro y no sé qué más cosas dijo”, dijo inicialmente.

También aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores para que no juzguen. “Solidaridad, no la juzguen, no la recriminen, errar es de humanos, no fue prudente, no cumplió con lo que sabía que debía hacer, no la hace mala, son experiencias de lo que uno aprende... Gracias a cada una de esas personas que se han tomado el tiempo de escribirme cosas tan bonitas. Se siente reconfortable, se siente muy bonito”.