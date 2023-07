Sobrino de Nelson Velásquez salió de Los Inquietos en problemas

Los Inquietos son una de las agrupaciones más reconocidas del vallenato, entre otras cosas, gracias a los éxitos que cosechó junto al cantante Nelson Velásquez y su acordeonero Emerson Plata. Sin embargo, esta era terminó en 2006, cuando ambos músicos emprendieron un proyecto aparte.

A partir de entonces, el grupo ha tenido varios vocalistas, entre ellos Aniel Velásquez, quien además de ser sobrino de Nelson, se parece mucho físicamente al intérprete de Nunca niegues que te amo, con quien también tiene un registro vocal parecido.

A dichas similitudes entre Nelson Velásquez y su sobrino Aniel, se suma que el joven músico también salió de Los Inquietos en medio de varios problemas legales.

Aniel tenía como fórmula en el acordeón a Juanchi Berrocal Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó entre Ariel Velásquez y Los Inquietos?

De acuerdo con lo expuesto por el artista en una entrevista con La Red, programa del canal Caracol, los problemas con la agrupación musical comenzaron cuando decidió dar un paso al costado.

“Yo les dije que me sentía incómodo con el acordeonero y que quería cambiarlo, si esa posible. De lo contrario me iría yo porque estaba molesto y quería hacer otras cosas. Ellos me dijeron que no lo sacarían, entonces que me fuera yo”, explicó inicialmente.

Según Aniel Velásquez, estaba atravesando por los últimos días de su etapa con Los Inquietos, cuando un amigo le contó que la agrupación solicitó registrar su propio nombre en la Superintendencia de Industria y Comercio, como si este fuera propiedad de ellos.

“Ese nombre me lo puso mi mamá y lo uso artísticamente desde que tenía 12 años, entonces me parecía increíble perderlo de un momento a otro (...) Llamé a mi abogado y él me dijo que, efectivamente, la empresa de Jair López, representante de Los Inquietos, hizo la solicitud de registro el 17 de marzo de 2023 ¡Me pareció una cochinada lo que hicieron! ¡Me querían robar mi nombre!”, agregó el vocalista.

El sobrino de Nelson Velásquez se vio obligado a interponer, a través de su abogado, un recurso de apelación a dicha solicitud de registro. Posteriormente, fueron citados a una audiencia de conciliación y, según Aniel, renunciaron a registrar su nombre el día anterior a este encuentro.

Jair López, representante legal de Los Inquietos, respondió en La Red ante las declaraciones de Aniel Velásquez y señaló que dicha solicitud fue hecha para velar por la seguridad del artista, pero lo devolverían cuando todo estuviera listo.