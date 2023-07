¿Por qué Eduardo Verástegui oró por Jorge Ramos?

Eduardo Verástegui visitó el set de Al punto para hablar de su más reciente película, Sound of Freedom. Su interlocutor era el periodista mexicano Jorge Ramos, y su charla transcurría tranquilamente, pero Eduardo, católico declarado y ferviente, le dijo a su anfitrión. “Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho”. El profesional le aclaró que era agnóstico, “quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo”, le contestó.

Todas las personas que se encontraban en el estudio y los televidentes se sorprendieron con la reacción del exintegrante del grupo Kairo, recordado también por sus actuaciones en Soñadoras, Una luz en el camino y Chasing Papi, pues de inmediato comenzó a orar por su entrevistador. “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén”.

Eduardo Verástegui, actor, cantante y activista provida, es un reconocido católico. Fotografía por: Getty Images

Al terminar, el presentador de 65 años le agradeció por su oración y sus buenas intenciones, pero reiteró que, aunque respetaba la fe, carecía de ella en este sentido, pero el actor nacido en xxx no se dio por vencido en su empeño. “Es una gracia, yo soy católico por la gracia de Dios y yo quiero que vivas esa fe Jorge, porque te conozco, eres una persona entregada a tu trabajo, te preocupas por los demás, actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces, entonces no quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios”.

La inesperada oración de Verástegui se convirtió de inmediato en tendencia, y al ser interrogado sobre su motivación para hacerla, argumentó que al escuchar a Ramos expresar su deseo de tener fe, sintió que impulso de pedir que Dios se la diera, pues su anhelo es que muchos tengan lo mismo que el Creador le ha dado.

Eduardo Verástegui: su castidad y varias polémicas

El actor, conferencista y activista se ha visto envuelto en varias polémicas, una de ellas, su negativa a vacunarse contra el covid 19, pues dudaba de las intenciones de los creadores e impulsadores del medicamento y otra, que la teoría del cambio climático no correspondía a la verdad. El mexicano de 49 años, también se ha pronunciado sobre su castidad, de casi 18 años, pues considera que el sexo es un regalo divino y que durante estos años de abstinencia se ha estado preparando para ser un buen esposo. El artista y conferencista manifestó en diferentes medios que le encantaría ser padre, que ha soñado con sus hijos y que le pide a Dios por ellos.