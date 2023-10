Carlos Giraldo, de ‘La Red’, se sometió a compleja cirugía: “Me dolía caminar”

Carlos Giraldo es uno de los presentadores más reconocidos del país. En la actualidad hace parte de La Red, programa del canal Caracol en el que informa sobre las principales noticias del entretenimiento nacional junto a Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo.

Sin embargo, hace un tiempo el vallecaucano estuvo ausente en varios episodios y su hueco en el equipo se hizo notar entre los televidentes, quienes acudieron a las redes sociales en búsqueda de respuestas.

¿De qué se operó Carlos Giraldo?

A pesar de la insistencia por parte de los curiosos, el presentador de La Red se mostró hermético sobre la razón que lo apartó de las grabaciones.

No obstante, las dudas fueron despejadas durante una reciente entrevista que Giraldo brindó a Día a Día. Allí aclaró que su ausencia tuvo que ver con temas de su salud, pues tuvo que someterse a una complicada cirugía conocida como reemplazo de cadera.

“Hace como unos 15 o 18 años atrás tuve un golpe porque me caí de lado en una cinta caminadora. Bueno, en ese momento se puso morada la cadera como una semana y no pasó nada más (....) pero hace cinco años, o sea 10 o 12 años después del golpe, me empezó un dolor un día que hice un movimiento. Al hacer algo de ejercicio sentía como si una cantidad de alfileres se mezclaran en la cadera y el dolor fue progresando”, explicó.

Carlos Giraldo, de ‘La Red’, recomendó estar más atentos a als consecuencias de este tipo de accidentes Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Por qué Carlos Giraldo se operó hasta ahora?

Aunque las dolencias eran muy fuertes, cuando el comunicador acudió a un profesional especializado en el tema supo que no podían realizarle el procedimiento porque, como mínimo, debía tener 60 años.

En la actualidad, el hombre nacido en Palmira tiene 61 años y goza de una muy buena salud, pues caminar, bailar y movilizarse ya no es un problema, aun cuando todavía se encuentra en recuperación, pues tan solo han pasado dos meses del reemplazo de cadera izquierda y debe mantener cierta prudencia en el esfuerzo físico que desempeña a diario.

De hecho, durante las últimas semanas Carlos Giraldo ha alternado su tiempo entre las grabaciones de La Red y una serie de terapias que le van a permitir retomar el movimiento de sus extremidades con total normalidad. De ese modo, podrá deshacerse del bastón que le ha acompañado recientemente.