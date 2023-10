“Por andar con pelaítos”: Andrea Valdiri contó lo que pasó con Felipe Saruma

Aunque se venía rumorando con insistencia que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se encontraban en medio de una crisis matrimonial, propiciada por la falta de publicación de contenido juntos en redes sociales, así como detalles como el anillo de bodas de la bailarina, que brillaba por su ausencia en su dedo anular, parece que la realidad de la pareja de generadores de contenido en distinta.

En medio de las decenas de rumores que existen alrededor de los influencers, se le ha visto recientemente de viaje por Europa. Se sabe que su visita al Viejo Continente se dio como parte del regalo de cumpleaños que Saruma le hizo a su esposa.

¿Qué le pasó a Felipe Saruma en Europa?

A pesar de lo mucho que parecen estar divirtiéndose, el choque cultural ha sido difícil para ellos, de hecho, recientemente hablaron sobre una situación que vivieron en Escocia. Según contó ‘la Valdiri’, se encontraban en una gasolinera y a Felipe se le antojó una cerveza y decidió ir a comprarla. Para su sorpresa, la mujer que atendía el establecimiento le pidió sus documentos para verificar si era mayor de edad y podía venderle licor.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma han estado viajando por diferentes territorios europeos. En Escocia, la pareja vivió un particular momento. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri

Para acatar la orden, Saruma fue en búsqueda de su pasaporte y se lo mostró a la empleada de la tienda. Ella, sin embargo, no se vio muy convencida, y se negó a venderle la cerveza. “Eso es por andar con pelaítos”, dijo Andrea entre risas.

Este no ha sido el único momento particular de la pareja en Europa. Andrea relató dos experiencias que la han hecho asumir que las personas de aquel continente son ‘muy frías’.

En Londres, en la sección de migración del aeropuerto, por ejemplo, se encontró con un funcionario que, al parecer, no hablaba inglés y no le contestaba. Todo cambió cuando el hombre, en español, le pidió que no lo mirara, situación que molestó mucho a la barranquillera. “Me parece atrevido de tu parte que me diga que no te mire cuando me estás hablando (...) se quedó callado, no me la dejé montar (...) súper prepotente”, comentó.

De la misma manera, relató que un empleado del aeropuerto de Edimburgo le pidió que borrara las historias que había grabado para sus redes sociales en el terminal aéreo porque estaba prohibido hacerlo. “Me han pasado unos chascos, machi”, concluyó mientras reía.