Polémica reacción de ‘La Segura’ a la salida de Ornella en LCDLF: “Acaben esto ya”

El equipo ‘Papillente’ lleva tres bajas seguidas en La casa de los famosos: Diana Ángel, ‘La Segura’ y Ornella Sierra, lo que ha puesto en duda la veracidad de las votaciones hechas por RCN Televisión, incluso, por parte de sus propios exconcursantes.

Tras la salida de ‘La Barbie Costeña’ el pasado domingo, por ejemplo, Nathalia Segura se fue en contra de la producción con un inesperado mensaje, en el cual advirtió que está a punto de “soltar la lengua como rollo de tela”.

Ornella Sierra, psicóloga y creadora de contenido conocida como 'La Barbie Costeña'. Fotografía por: RCN TELEVISIÓN

¿Qué dijo ‘La Segura’ sobre la eliminación de Ornella Sierra

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido manifestó sus dudas sobre la votación que causó la salida de su compañera, teniendo en cuenta que quedó de la siguiente manera: Julián Trujillo (22.04%), Martha Isabel Bolaños (17.6%), Miguel Melfi (16.14%), Alfredo Redes (5.45%), Sebastián González (14.55%) y ‘La Barbie Costeña’ (14.20%).

“¿Qué sentido tiene si fue la que primero llegó el fin de semana pasado? ¿Ahora a son de qué es la eliminada? No lo sé Rick… o sí lo sabemos. Mi hombre está hervido y yo también”, comentó ‘La Segura’ por medio de unas historias de Instagram.

Sin embargo, la arremetida de la caleña contra La casa de los famosos no terminó ahí, pues sugirió que se está favoreciendo a uno de los concursantes. Además, consideró que “perdió el tiempo” durante su participación en este reality show.

“Ya, acaben esto ya. Ya sabemos quién va a ganar… que lo acaben. ¿Qué sentido tiene si Ornella entró antes que Karen y yo? Siento que perdí tres meses de mi vida en un lugar (...) Nos utilizaron y a ustedes también, perdónenme”, agregó.

El mensaje de ‘La Segura’ a Karen Sevillano

Para concluir su polémico pronunciamiento, la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos mencionó que, aunque su amiga es una de las favoritas para ganar, lo duda por las supuestas irregularidades en las votaciones.

“Mi negra es de primero siempre, me quiero ir a muerte por ella, pero este tipo de cosas me enerva, que son ilógicas y evidentes, pero me voy a muerte para que mi negra gane, pero ¿será que la dejan ganar?”, concluyó ‘La Segura’.