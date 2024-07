Piter Albeiro y su hijo vivieron momentos de pánico en la final de Colombia y Argentina

La final entre Colombia y Argentina por la Copa América 2024 se vio empañada por los serios problemas de ingreso que se presentaron en el estadio Hard Rock de Miami, donde se jugó el partido entre las selecciones suramericanas. De todo este caos fueron testigos Piter Albeiro y su hijo Alejandro.

Así lo comentó el conocido comediante a través de su cuenta de Instagram, por medio de la cual manifestó públicamente su molestia e incomodidad por los momentos de pánico que vivió con su familia.

Piter Albeiro y su hijo Fotografía por: Instagram Piter Albeiro

¿Qué pasó con Piter Albeiro y su hijo en la final de la Copa América 2024?

El caos previo al partido entre Colombia y Argentina, por el cual se retrasó el juego más de una hora, surgió gracias a la aglomeración de personas por las fallas en el sistema de validación de entradas y, sobre todo, a los cientos de aficionados que se colaron al evento deportivo.

En medio de las personas que corrían llenas de pánico a las afueras del Hard Rock Stadium, así como de las familias que se separaron durante el alboroto, estaban Piter Albeiro y su hijo Alejandro Leiva, quienes fueron testigos y víctimas de lo ocurrido.

“Estamos aquí, quedamos embalados. Compramos las entradas y la gente tumbó las puertas, se querían colar y quedamos aquí embalados (...) ¡Es terrible esta vaina acá! Una avalancha, la cosa más impresionante de la vida. Fue terrible m#rica, les cuento que esto está un mi$rd#ro ¡Se coló mucha gente! (…) Me hicieron aquí al ladito mientras que desocupan, nuestro puesto era por allá abajo y no veo forma de bajar”, expresó el primer ganador de MasterChef Celebrity, quien no pudo ver el primer tiempo de la final en los puestos que compró, pues estaban ocupados por otras personas.

Además, en una charla con Caracol Radio contó que ‘amigos de lo ajeno’ le robaron varios dólares que tenía en su bolsillo.

Así se despidió Piter Albeiro de la Copa América 2024

Luego de la experiencia que vivió junto a su hijo Alejandro Leiva, el comediante boyacense reapareció en redes sociales y dio parte de tranquilidad para todos aquellos seguidores que estaban preocupados. No obstante, se mostró triste y decepcionado por el resultado que dejó a la selección Colombia en segundo lugar.

“Vamos tristes, pero se jugó (...) una solita de Argentina, nos la empacaron y chao”, concluyó Piter Albeiro.