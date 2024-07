Piter Albeiro habló de los problemas que tuvo con el pago de ‘MasterChef Celebrity’

Alejandro Leiva, mejor conocido como Piter Albeiro, fue el ganador de la primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia. Y aunque han pasado 6 años desde ese momento, hasta hace pocos días el comediante habló públicamente sobre una situación que vivió al finalizar el programa.

¿Qué le pasó a Piter Albeiro en ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

En una charla con Hablando Miércoles, podcast que tiene en compañía de Juancito, Alejandro Leiva recordó su participación en el concurso de cocina y reveló que el pago a los participantes se cuenta por semanas y se hace cuando es eliminado.

“Como hay un eliminado por semana, el que va saliendo pasa su cuenta de cobro: ‘estuve tantas semanas y dije que iba a cobrar X cantidad por semana, entonces me deben tanto’. Y te pagan (...) Cuando ustedes vean un reality en el que hay gente que ya tiene una imagen, ahí pagan… En mi caso, yo negocié muy bien”, dijo el colombiano.

Fue entonces cuando Piter Albeiro contó que tuvo algunas diferencias al pasar su cuenta de cobro al programa, teniendo en cuenta que la suma que le adeudaban por las semanas en competencia era mayor a la del premio que ganó.

“Cuando ella mira la factura, me dice: ‘discúlpame, creo que te equivocaste. El premio son 200 millones de pesos, no todo esto que pusiste ahí’. Entonces, le dije: ‘no, eso no es el premio, es lo de mis semanas de trabajo’. Y me dijo: ‘¿Estás seguro?’ y yo: ‘Sí, claro’”, concluyó el bumangués sobre lo que consideró como un gran negocio.

La divertida anécdota de Piter Albeiro en ‘MasterChef’

En la primera temporada del programa de RCN también estuvieron los actores Omar Murillo, Variel Sánchez y Carlos Hurtado, con quienes el humorista vivió momentos inolvidables.

Hace varias semanas, por ejemplo, Piter Albeiro recordó la ocasión en que envió a Hurtado ante los jueces con su plato incompleto.

“Siempre que terminábamos de cocinar, esperábamos a que los jurados llamaran a tres personas cuyos platos les llamaban más la atención. Ese día eligieron a los tres correspondientes y no éramos ninguno de nosotros, por lo que descartamos que alguno fuera a pasar. Entonces le digo a Variel que tengo mucha hambre y me dice que el también; le respondo que los patacones que hizo Carlitos estaban mundiales y le digo Carlos páseme un patacón”, explicó por medio de su cuenta de X.

“Pero me escucharon por el micrófono que tenía y esperaron que nos comiéramos los patacones y llamaron a Carlos al frente, ¡con el plato vacío! Carlos pasó con la sola tablita del pescado, pero ya ni modos”, agregó Piter Albeiro entre risas.