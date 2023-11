Pirry sufrió aparatoso accidente en su casa. Su hermana lo encontró “casi muerto”

El pasado 21 de octubre, Alejandra Villafañe falleció tras una dura lucha contra una enfermedad terminal. La joven actriz tenía 34 años cuando le perdió la batalla a un cáncer germinal que estaba atacando su cuerpo. La partida de la artista dejó a su paso una enorme tristeza que afectó a sus familiares, amigos y seguidores.

Aquel dramático hecho hizo que Pirry, reconocida figura de la televisión colombiana, decidiera contar cómo fue el día del dramático accidente y que explicara lo frágil que es la existencia.

“En estos días leí la noticia de una joven actriz que murió de cáncer, me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo, eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses y de lo que no había hablado por no veía por qué, ahora creo que tengo algo que compartirles”, redactó en el mensaje que acompañó el video en que relató la experiencia.

Según reveló, todo ocurrió hace unos meses, cuando se encontraba en su casa, arreglando varias fallas en la estructura de su baño. Para realizar la reparación, el reconocido reportero usó una escalera plegable, que puso sobre una toalla. De acuerdo con su relato, una de las patas de la estructura se resbaló, la escalera se cayó y él terminó en el piso, con una grave lesión en su cabeza.

Aunque vive solo, cuenta que, por fortuna, su hermana fue a visitarlo y llegó 15 minutos después del accidente. Lo encontró en el suelo, sangrando y ‘casi muerto’. Por causa del golpe recibió 22 puntos de sutura en el parietal derecho.

“Cuando me desperté y vi la magnitud de la herida, y lo fácil que se te puede ir la vida (...) energía y vida se van pensando, no en lo que podría lograr, sino en lo que uno no tiene, o lo que a uno no le tocó (...) si usted se puede levantar hoy y tiene salud, usted podría lograr cualquier cosa”, detalló. Pirry, Guillermo Pietro, no recuerda la caída, ni nada hasta después de un día y media del incidente.

Después del accidente, dijo, pensó en que tenía que volver a reconectarse con el sentimiento de agradecimiento.

La crisis de edad de Pirry y su reflexión tras el accidente

El accidente y lo ocurrido con la actriz Alejandra Villafañe lo hicieron reflexionar. “Andaba un poco aburrido porque ya los 50 (años) pesan. A los 50 empieza a sentir uno que solo clasifica para sugar daddy. Conseguir pareja ha estado muy difícil porque, a ver, yo más que pareja necesito una amante y compañera de viajes (...) eso aquí en el quinto piso es tenaz, y este verano de casi dos años, no, esto me tiene...”, comentó también que buscaría reconectar con el agradecimiento.