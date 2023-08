¿Amor de Piqué y Clara Chía con las horas contadas? Habría crisis por infidelidad

Shakira y Gerard Piqué son noticia desde hace un par semanas por el acuerdo al que llegaron para reconciliarse, luego de los agitados meses que vivieron por su separación y la custodia de Milan y Sasha, sus hijos.

Según el portal Vanitatis, la paz ha reinado entre la barranquillera y el catalán durante sus últimos encuentros. Sin embargo, Clara Chía, pareja del exfutbolista español, estaría tendría bastante molesta e incómoda por esta nueva relación entre la expareja.

Según prensa española, el documento firmado por Shakira y Piqué para dejar de lado las peleas incluye en varios apartes a la joven española, como cuando se especifica que tendría prohibido acercarse a los hijos de su novio y, mucho menos, presentarse como su pareja.

Estas supuestas condiciones impuestas por Shakira fueron calificadas como "degradantes" y "humillantes" por algunos periodistas de España Fotografía por: Instagram

La reconciliación con la madre de Milan y Sasha no sería el único problema que Gerard tendría con Clara Chía, pues estarían entrando en tiempos bastante turbulentos, según lo comentó para People en Español el vidente y astrólogo conocido como El Niño Prodigio. Además, aseguró que una infidelidad por parte del exfutbolista será el motivo de conflicto.

“Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo (...) Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, afirmó.

Te puede interesar: Sebastián Martínez presumió lujosa moto con la que recorre Italia ¿Cuánto vale?

De igual manera, El niño prodigio mencionó que, por esta traición, Piqué y su novia “van a pasar muchos problemas y contrariedades”, sobre todo teniendo en cuenta que “ella sí se ve muy enamorada de él”.

¿Clara Chía y Piqué tendrán hijos?

El popular vidente indicó a dicho medio que, aunque la mujer de 23 años no está muy segura de tener a su primer hijo, pues tendría problemas para ser madre, intentará establecer una familia junto a Gerard.

“Ahora mismo ella se encuentra indecisa. Ella va a hacer todo lo posible por salir embarazada, pero tendrá que estar en un tratamiento”, concluyó al respecto, aun cuando no dejó en claro qué postura tiene el antiguo jugador del Barcelona frente a esta idea.

Puedes mencionar también: Mónica Fonseca se pronunció tras el escándalo de acoso que rodea a Juan Pablo Raba

Por último, El niño prodigio señaló que, a pesar de la reconciliación entre Shakira, Piqué tendrá más problemas con su ex por culpa de Clara Chía, situación que lor llevará a plantearse tomar algunas decisiones drásticas en su vida: “Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia”.