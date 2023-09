Piqué se disculpó por escándalo que protagonizó en España: “No lo imaginé”

Lejos de la polémica con Shakira, Gerard Piqué ha vuelto a estar en ‘el ojo del huracán’ y, en esta ocasión, por cuenta de un escándalo que protagonizó recientemente en España.

Resulta que el exfutbolista se encuentra promocionando un evento deportivo que realizará pronto con Queens y Kings League, unas ligas de fútbol que creó hace poco. Por esta razón realizó una transmisión en vivo y allí propuso un reto entre sus seguidores.

Fotografía por: Enric Fontcuberta

Las palabras de Piqué que desataron una ola de ‘comportamientos inadecuados’

De acuerdo con lo que solicitó Gerard Piqué, entregaría una entrada doble a las primeras personas que ingresaran a la fuente de agua ubicada en la plaza de Obispo de Málaga.

“Al que se tire a la piscina dos entradas, díselos. Al que se meta le das la doble”, dijo entre risas, sin pensar que muchas personas se tomarían sus palabras muy en serio.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas acudieron al lugar para ingresar a la fuente, bañarse allí y tomarse una foto o video como evidencia. Lo que el catalán no sabía es que, según las autoridades de Málaga, bañarse en las fuentes públicas es un “comportamiento inadecuado e ilegal”, el cual puede ser sancionado con una multa de hasta 750 euros, un poco más de 3.100.000 pesos colombianos.

Por esta razón fue que Gerard Piqué tuvo que disculparse públicamente, pues fueron cientos de críticas y cuestionamientos los que recibió a través de redes sociales, sobre todo por quienes habitan la ciudad y se tomaron su invitación como una falta de respeto.

“No sabíamos que la fuente estaba protegida. Tampoco me imaginé que la gente se tirara por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo. Ante todo pedir disculpas al que se sintió afectado, aquí lo hacemos todo con buena fe y a veces no lo hacemos de la mejor manera”, afirmó Piqué.

Por último, el novio de Clara Chía aprovechó para pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron molestos e incómodos: “Estamos muy contentos de ir a Málaga, mis disculpas al alcalde y a toda la población de Málaga si se han sentido ofendidos”.

Cabe recordar que Piqué e Ibai Llanos, un famoso streamer español, celebrarán la fase final de la Kings League y la Queens League en el estadio de La Rosaleda, de Málaga CF, del 13 al 15 de octubre. Las entradas para asistir al evento ya están a la venta en la web oficial de la Kings League y los precios oscilan entre los 23 y 66 euros; también hay una categoría VIP, desde 238 a 285 euros. También habrá transmisión digital y promete ser uno de los eventos del año en internet.