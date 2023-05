Piqué recibió críticas por su físico y por dar un particular consejo, ¿cuál fue?

El nombre de Gerard Piqué no deja de ser tendencia no solo por la mediática separación de Shakira y su romance con Clara Chía, sino también por otros temas personales.

Piqué. EFE/Marta Pérez Fotografía por: Marta Pérez

Sus seguidores y la prensa internacional han estado al pendiente de cada detalle de lo que ocurre con su vida. La mayor cantidad de sus movimientos en redes sociales o en cualquier lugar donde se encuentre, son registrados e inmediatamente, se vuelven virales.

¿Qué pasó con Piqué?

En los últimos días, uno de los temas más comentados fue su romántica escapada a Emiratos Árabes con su novia Clara Chía. Al terminar sus días de descanso, el exfutbolista del Barcelona viajó a Miami para visitar a sus hijos Milan y Sasha.

Al llegar al aeropuerto, lo estaba esperando la prensa. El deportista fue captado en su recorrido mientras abordó un taxi, pero terminó llamando la atención por su aspecto físico. Para muchos, está muy subido de peso; incluso, hubo algunos usuarios que bromearon afirmando que Shakira y sus hijos no lo iban a reconocer cuando lo vieran. “Omg se infló”, “Shakira le va a decir ‘¿hace cuántos kilos no te veo?’”, “qué bueno que se separaron”, “ese no es, ¿o sí?, no se ve nada guapo y hasta marrano se ve”, “qué feo, gordo, con el cabello sucio y aplastado”, ¿qué le vio alguna vez Shakira a este adefesio?”.

Consejo que dio Piqué es tendencia

Hace unos días, durante una transmisión en vivo de la Kings League, Ibai Llanos, amigo del ex de Shakira, le preguntó sobre qué consejo podía darle a los jóvenes. Su respuesta generó polémica en redes sociales. “Que vivan la vida y que follen mucho (tener relaciones sexuales)”, dijo.

Aunque su comentario generó risas entre sus compañeros, en redes sociales no fue bien recibido. “Él lo sabe mejor que nadie”, “no esperaba menos de él”, “mal consejo para sus hijos”, “debería aconsejar no montarles cachos a las mujeres”, “ni Platón reflexionó tanto”, “como siempre, fiel a sus principios”, “es mejor cuando no es con la esposa, lo asegura él”.

¿Clara Chía en tratamiento psicológico?

Desde que se conoció la relación de Piqué y Clara Chía, en redes sociales no han parado las críticas. La joven de 24 años ha sido atacada por miles de internautas por lo que se ha rumorado que su estado anímico no ha estado del todo bien. De hecho, el periodista español Roberto Antolín aseguró que, supuestamente, se encuentra en un tratamiento psicológico porque no está pasando un buen momento. “Clara Chía Martí está en pleno tratamiento psicológico, no la está pasando bien y le cuesta muchísimo la guardia periodística”.