Piqué empujó a periodista que lo increpó cuando iba con Clara Chía: “Así no”

Gerard Piqué suele tener decenas de periodistas que lo siguen a donde va y están al pendiente de cualquier detalle que puedan conocer sobre su vida privada. Esto se ha convertido en una tarea compleja de lidiar para el exfutbolista, pues hay veces en las que se ve muy tranquilo y otras en las cuales se sale de casillas.

Tal y como sucedió en la mañana del 17 de agosto, cuando llegó al aeropuerto de Madrid en compañía de Clara Chía, su pareja. Al bajarse del avión, lo esperaba un comunicador de Europa Press, quien se les fue encima apenas lo vio y le preguntó: “¿Qué tal?, ¿cómo estáis? ¡Me imagino que bien!”.

La interrupción no sentó nada bien en Gerard Piqué, quien soltó una mirada fija hacia este hombre, como advirtiéndole que no le molestara en aquel momento. Sin embargo, las preguntas continuaron y esto generó todavía mayor incomodidad en el catalán.

No es la primera vez que la pareja muestra enojo por el seguimiento de la prensa

Así lo dejó en evidencia la reacción que tuvo, pues aprovechó que se disponía a subir unas escaleras para apartar de su camino al periodista con un fuerte empujón.

“¡Oye, Gerard! Así no, ¿eh? ¡Un poco de educación!”, respondió el reportero, aunque la situación no pasó a mayores.

Con insistencia, el reportero continuó su interrogatorio e incluyó en las preguntas a Shakira, lo que causó todavía mayor molestia en la pareja. Sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de ninguno, pues Clara Chía estuvo callada todo el tiempo y Gerard Piqué se limitó a bromear con el tipo de calzado que portaba el comunicador: “¿Llevas chanclas? Cuidado porque te puedes caer”.

Reacciones al tenso momento de Gerard Piqué

Como era de esperarse, las opiniones al respecto no se hicieron esperar a través de redes sociales, por medio de las cuales una gran cantidad de usuarios dejaron sus mensajes.

Contrario a lo que suele suceder, la gran mayoría de estos internautas defendió al antiguo jugador del Barcelona, pues consideran que el periodista fue quien irrespetó primero a la pareja, al llegar de repente en un momento íntimo y hacer preguntas incómodas sobre su privacidad.

“Creo que bastante se contuvo Piqué para no pegarle un guantazo a este tipo por mal educado”, “si hasta yo me sentí molesto y eso que jamás voy a tener a un periodista detrás mío”, “el empujón no fue nada para lo que hubiera hecho cualquier otro” y “guardó mucha compostura para tan molesta persona”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.