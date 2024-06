Pipe Bueno reveló la millonaria suma que cobra por sus conciertos. No es barato

Pipe Bueno es, sin duda, un referente de la música popular. El caleño, pareja de la influencer Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic, cuenta con un amplio reconocimiento no solo en Colombia, sino en México, Ecuador, Estados Unidos y Perú, entre otros países, donde han sido éxitos temas como Guaro, La cantina, Te hubieras ido antes y No me digas que no.

Pipe, de 32 años, está en planes de proyectar su música en otros mercados, por eso ya estaría en la tarea de buscar residencia en México, donde se radicaría con su familia a comienzos del 2025.

Pipe Bueno entre los más cotizados

Andrés Felipe Giraldo Bueno inició su carrera artística cuando era un adolescente, En 2008, con su primer álbum, que incluyó Te parece poco y Recostada en la cama, canciones que le dieron mucho reconocimiento. Un año después recibió sus primeras nominaciones, en los premios Nuestra Tierra y los premios Grammy Latinos. Pipe también se desempeñó como asesor de La Voz Kids y jurado de Yo me llamo. Como actor, sus fans lo han visto en roles protagónicos en Te la dedico y Siempre fui yo la actuación.

Pipe Bueno comenzó su carrera musical cuando era un estudiante de colegio. Fotografía por: INSTAGRAM

Ahora, estando en uno de sus mejores momentos artísticos, el cantante de 32 años es noticia por cuenta del valor de sus presentaciones. Según una información proporcionada por un integrante del mundo artístico, supuestamente, Pipe Bueno cobraría 65 millones de pesos.

Cuando le preguntaron en una entrevista con Lo sé todo sobre la veracidad de esta información, Bueno afirmó con orgullo, que su crecimiento como cantante y el del género musical al que pertenece le permiten cobrar una cifra mucho más alta de la publicada en redes sociales, donde aparecía como uno de los menos costosos, superado por artistas como Paola Jara, Silvestre Dangond, Jorge Celedón y Jessi Uribe, entre otros.

“No bebé, eso es para levantarme de la cama”, afirmó en tono relajado cuando le presentaron la cifra y reiteró que esta suma por presentación la superó hace mucho, gracias al auge que el género ha tenido en el país. El cantante fue más allá, y explico que “eso no es lo que estoy cobrando, ni lo que estamos cobrando los artistas, creo que encuentras muy pocos artistas por ese precio hoy en día”.

Cuestionado de nuevo por el valor de sus conciertos, le preguntaron si el valor superaba los 100 millones a lo que Pipe respondió afirmativamente. Se estima que la cifra rondaría los 150 millones por presentación y la misma podría subir por diversos factores, como el lugar, la producción y el tipo de evento.

