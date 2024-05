Pipe Bueno habría pagado millonaria suma por anillo de compromiso de Luisa Fernanda W

La boda entre el cantante Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W ha generado gran expectación, no solo por la unión de dos figuras prominentes del entretenimiento colombiano, sino también por los detalles lujosos que la rodean. Uno de los aspectos más comentados ha sido el costo de los anillos de compromiso.

Según reportaron medios como Infobae, Semana y Publimetro, el cantante de música popular seleccionó para su futura esposa una sortija modelo Tiffany Novo, con una alianza en platino y diamantes de pavé.

Para darse este ‘lujito’, Pipe Bueno habría pagado una suma de 53.000 euros, que equivalen a más de 220 millones de pesos colombianos. Esto dejó sorprendida a su numerosa comunidad de seguidores, la cual reaccionó con comentarios como: ”El que puede que le haga y el que no, que llore”, “con lo que vale ese anillo podría arreglar todos los problemas que tengo y me sobraría para pedirle matrimonio a mi mujer”, “muy bonito el anillo, pero no imaginé que costara tanto” y “le hubiera regalado un apartamento, más bien”.

La propuesta de matrimonio, realizada en Dubái, fue otro momento destacado, pues Pipe Bueno planeó meticulosamente cada detalle para sorprender a Luisa Fernanda W y crear un recuerdo inolvidable

“Te amo infinito. Solamente Dios conoce estos corazones y sabe el por qué nos juntó para compartir esta hermosa vida. Te amo, Andrés Giraldo”, escribió la influenciadora en la publicación con la que anunció la noticia en octubre pasado.

Anillo de compromiso de Luisa Fernanda W. Fotografía por: Instagram Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su compromiso

En medio de los sentimientos que le genera su futura boda, la empresaria antioqueña respondió al comentario de una persona que comparó su compromiso con la propuesta de matrimonio que recibió una de las conductoras más famosas de la televisión.

“El mundo se divide entre las que amamos la pedida de matrimonio de Esteban Santos y Gabriela (Tafur), y las que prefieren la de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W”, escribió una internauta en una publicación de la paisa de 30 años, que se veía feliz por su nueva etapa en la relación con el jurado de Yo me llamo.

“Mira, querida, el mundo se divide entre las envidiosas y las envidiadas. También se divide en las que tenemos la fortuna que nos pida la mano, el hombre que amamos y las que jamás tendrán esa dicha. Deje el veneno querida, que esas cosas no se comparan, lo bonito es celebrar el amor”, contestó la madre de Máximo y Domenic.