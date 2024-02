Pipe Bueno defendió a Luisa Fernanda W de las ofensas por su físico

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan juntos más de tres años y fruto de su amor tienen dos hijos: Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W se casa con Pipe Bueno Fotografía por: Archivo

La antioqueña, quien es generadora de contenido, se convierte constantemente en tendencia por algunas de las cosas que publica en sus redes sociales, especialmente en Instagram donde tiene 19,2 millones de seguidores.

¿Qué pasó con Luisa Fernanda W?

Desde hace unas semanas, seguidores de Luisa Fernanda W se han referido mucho sobre su físico. En varias de sus fotos le han dejado este tipo de comentarios: “se ve gorda”, “la cintura se le está acabando”, “no me gusta como se ve”, “le ha cambiado mucho el físico”.

En los últimos días, la paisa compartió un video conocido como Arréglate conmigo, pero una vez, le dejaron muchos comentarios ofensivos sobre su cuerpo; incluso, algunos de sus seguidores le preguntaron si estaba embarazada. “Luisa tiene bb en la pancita; parece embarazada o es mi impresión; si ella tiene panza de embarazo entonces yo tengo gemelos; tiene algo pronunciado en su vientre”.

Respuesta de Luisa Fernanda W

La pareja de Pipe Bueno se ha caracterizado, entre otras cosas, porque responde de manera contundente las críticas o los buenos comentarios que le dejan en sus redes. Esta vez no fue la excepción. Con un contundente mensaje, aclaró que no está en la dulce espera de un tercer hijo: “solo estoy recuperando mi cuerpo, no estoy embarazada, saludos”.

Así defendió Pipe Bueno a Luisa

El cantante de música popular ha demostrado que apoya a su pareja en todos sus proyectos personales y profesionales. Por supuesto, esta vez no fue la excepción y no dudó en defenderla de los internautas que la atacan con malas palabras: “A mí me encantas de todas las maneras existentes”, le dijo el intérprete de Cupido Falló, quien se ganó los elogios de algunos seguidores, quienes resaltaron que hacen una bonita pareja y conforman una gran familia.