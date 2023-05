“Pido perdón por lo que hice”: Messi cometió grave error. ¿Qué le pasó?

Hace unas horas, el futbolista argentino Lionel Messi se convirtió en tendencia luego de publicar un video en sus redes sociales pidiéndole perdón a sus compañeros y a su equipo, el París Saint Germain.

Una vez terminado el contrato de Lionel Messi con el PSG, se habla que su destino estaría en Arabia Saudita, Estados Unidos o un posible regreso al Barcelona. Fotografía por: PSG

¿Qué pasó con Lionel Messi?

En los últimos días, el astro del fútbol se vio envuelto en un escándalo en el PSG, debido a un viaje que realizó a Medio Oriente pero que terminó costándole una sanción, pues no estuvo en el entrenamiento programado de última hora el pasado lunes.

“Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores”, comenzó diciendo.

El capitán de la Selección de Argentina recibió un castigo con 15 días de empleo y sueldo por el PSG. Además, no podía entrenar ni jugar con el equipo. “Tenía este viaje a Arabia, que ya había cancelado anteriormente, pero, repito, pido perdón por lo que hice”. El motivo del viaje del jugador fue por motivos comerciales, pues es imagen turística de ese país.

Finalmente, agregó: “estoy a la espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo”. Aunque el club nunca informó públicamente el castigo para Messi, hasta hoy el entrenador Galtier dio sus primeras palabras. “Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”.

Messi en Arabia Saudita

En unase imagesn que se viralizaron en redes sociales, se observa al futbolista junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos en ese país. Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo saudí, fue el primero en darles la bienvenida. “Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes”.

En las instantáneas no aparece Thiago, el hijo mayor del futbolista y la modelo, solo están Mateo y Ciro, los menores. Asimismo, las postales registraron varios momentos: Messi compartiendo un juego de mesa, en otra imagen aparece alimentando a su ciervo junto a sus hijos, y, en la última foto, está en compañía de su esposa, compartiendo las costumbres locales, lejos de imaginarse que eso le costaría una fuerte sanción.

Así como esas imágenes, el ministro publicó otras más de otros momentos especiales que compartieron, visitando varios de los lugares más turísticos. El futbolista se mostró muy feliz en ese momento.