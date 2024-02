Peso Pluma estaría en rehabilitación tras terminar con Nicki Nicole

El 13 de febrero salieron a la luz videos en los que se veía a Peso Pluma caminando con una mujer diferente a quien entonces era su novia, la cantante argentina Nicki Nicole. Los registros audiovisuales habrían sido captados el 12 de febrero, día en que se festejó el masivo evento deportivo Super Bowl.

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

El mexicano estuvo en Las Vegas departiendo con una modelo a la que, después de varias investigaciones de los fanáticos del terminado romance, se identificó como Sahar Sonia.

Aunque Peso Pluma jamás se refirió a la escandalosa ruptura con Nicole Denise Cucco, nombre de pila de su exnovia, la cantautora nacida en Rosario aseguró que, al igual que todo el mundo, se había enterado del engaño del oriundo de Zopopan por internet.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven de 23 años en las historias de su cuenta de Instagram.

Peso Pluma estaría en rehabilitación. ¿Qué le pasó?

Ahora, tras el paso de algunos días de la polémica, la prensa internacional reveló que el intérprete de Ella baila sola habría sido internado en una clínica de rehabilitación ubicada en Jalisco, México.

La información se conoció gracias al popular paparazzi Jordi Martin, quien estuvo al frente de varios datos exclusivos del final del amor entre Shakira y Gerard Piqué, y de la presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.

Hassan Emilio Kabande, nombre real del ‘doble P’, llevaría varios días internado en el Centro 5 lunas de Maluri, según el comunicador. Aquel espacio, al que habría llegado el cantautor gracias a su mamá y uno de sus hermanos, recibe a personas con adicciones a diferentes sustancias y con problemas emocionales.

Peso Pluma anunció su gira de conciertos ‘Éxodo’

Es de destacar que Jordi Martin recalcó que no es la primera vez del creador de temas como Lady Gaga y Bye está en un lugar de este tipo, pues en el 2023 habría estado en el mismo.

Esta situación se reporta apenas días después de que el cantante borrara todas sus fotografías de Instagram para informar que, desde el próximo abril, iniciará una gira de conciertos llamada Éxodo.