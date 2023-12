Peso Pluma es criticado por lanzar pantalla al público en pleno concierto

Peso Pluma es uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección del momento. Sin embargo, parte de su carrera musical se ha visto opacada por algunas polémicas.

Tal y como sucedió tras su concierto en Quito, capital de Ecuador, donde se presentó en la noche del 13 de diciembre y brindó un show lleno de contrastes, pues tuvo un comportamiento altamente cuestionado por la opinión pública.

Peso Pluma reaccionó de manera inesperada cuando apenas iniciaba su presentación Fotografía por: Instagram Peso Pluma

Peso Pluma destrozó pantalla durante su concierto en Ecuador

Hassan Emilio Kabande Laija —nombre real del cantante— se presentó en el coliseo General Rumiñahui ante unas 15.000 personas que, además de atestiguar su primer concierto en este país, vieron cómo rompió uno de los televisores del lugar.

Todo ocurrió en el inicio del evento, cuando sonó los músicos de ‘Dople P’ empezaron a tocar Zapata, la segunda canción del repertorio que presentó en la capital ecuatoriana.

De acuerdo con las grabaciones hechas por sus fanáticos, la emoción se apoderó de Peso Pluma, cuya reacción fue coger a patadas una de las pantallas que estaba ubicada en el escenario, y luego lanzarla hacia las primeras filas del público.

Aunque nadie resultó lesionado, las imágenes dejaron en evidencia que algunas partes del aparato golpearon a unas mujeres que estaban allí. Por esta razón, el exponente de corridos tumbados recibió una gran cantidad de críticas.

“Me quedé muy contenta también de ver la alegría de tantos jóvenes y de mi hija adolescente de 16 años. Sin embargo, lo único que no me gustó fue que el televisor lanzado por el artista topó mi pie y recibí lo que saltó del aparato”, dijo a El Universal una de las asistentes.

Presentador mexicano se fue contra Peso Pluma

Gustavo Adolfo Infante es un reconocido periodista de la televisión mexicana, que se ha destacado entre el público de ese país por exponer sus opiniones sin filtro alguno.

Así lo hizo frente a lo ocurrido con ‘Doble P’ en Ecuador, pues advirtió que no hay justificación alguna para su comportamiento.

“Tiene problemas para controlar la ira y sus otras emociones (...) Si vas caminando y te tropiezas con un bote de basura, no lo agarras y no lo avientas. ¿Qué culpa tiene el objeto? No sé si es esquizofrenia, locura, payasada, prepotencia… ¿Alguien me puede explicar?”, sentenció Gustavo Adolfo Infante sobre Peso Pluma.