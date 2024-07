Peso Pluma es captado besando a quien sería su nueva novia, una famosa influenciadora

Peso Pluma, quien suele ser noticia por motivos relacionados a su música, se convirtió recientemente en tema de conversación porque, al parecer, se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Peso Pluma tiene 25 años y su vida, cargada de polémica, es de interés para millones de personas en América Latina. Fotografía por: Archivo Particular

¿Quién es la novia de Peso Pluma?

De acuerdo con lo que se observa en un video que despertó todo tipo de reacciones, el artista mexicano fue visto compartiendo un momento íntimo con la influenciadora y modelo estadounidense Hanna Howell, quien se presume es su nueva pareja.

Las imágenes muestran a Peso Pluma cuando, antes de un reciente concierto, le da un afectuoso beso a la joven norteamericana, cuyo nombre lleva tatuado en uno de sus brazos. Precisamente, la admiración demostrada por el cantante y la inesperada cercanía con Howell fueron suficientes para generar rumores alrededor de un posible romance entre ambas celebridades.

A pesar de las especulaciones por las cuales fueron vinculados sentimentalmente, ni el mexicano ni la estadounidense se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la versión de un supuesto noviazgo.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

Videos que circularon en redes sociales mostraron a Peso Pluma en un casino de Las Vegas, Estados Unidos, con una mujer que no era la rapera argentina. A partir de ese momento nacieron los rumores sobre una posible ruptura.

Días más tarde, Nicki Nicole confirmó que su relación con el intérprete de 25 años terminó por una infidelidad.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida (...) Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, comentó en una charla con Billboard.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”, dijo a Billboard”, concluyó la exnovia de Peso Pluma sobre el final de su relación amorosa, la cual duró tan solo unos tres meses.