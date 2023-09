Peso Pluma canceló su concierto en Tijuana por amenaza de muerte

El polémico Peso Pluma, quien recibió una amenaza de muerte, no cantará en Tijuana ni en varias ciudades mexicanas. Hassan Emilio Kabande Laija, reconocido artísticamente como Peso Pluma, anunció la cancelación de varios de sus conciertos.

“Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo. Por seguridad de todos los involucrados, cancelaremos nuestro show en Tijuana. Muchas gracias a todos nuestros fans por entender. Los amamos. Atentamente: la doble P (Peso Pluma)”, se lee en un comunicado de prensa publicado por Prajin Music Group, compañía discográfica del artista nacido en Guadalajara hace 24 años.

Es de recordar que el intérprete de Ella baila sola fue víctima de mensajes amenazantes que aparecieron en grandes afiches en diferentes zonas de Tijuana, ciudad mexicana que se ubica muy cerca de la frontera con Estados Unidos. En los carteles se leía que si Peso Pluma realizaba su concierto el 14 de octubre tenía que afrontar las consecuencias. “Esto va para ti Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta”, decía uno de los violentos anuncios.

Peso Pluma no solo canceló su concierto en Tijuana

En su momento, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, mencionó que se estaban tomando cartas en el asunto. “A mí me corresponde proteger a la ciudadanía tijuanense y por lo mismo en los próximos días vamos a determinar si se lleva a cabo el concierto o no (...) En razón de cómo se vaya moviendo la investigación de aquí a que sea el concierto, tomaremos la decisión de permitirlo o no, por seguridad del artista y de los tijuanenses”.

Luego del anuncio del equipo del cantante, la funcionaria aseguró que no tenía entre sus planes cancelar el evento, pues estaba esperando los resultados de la investigación de la Fiscalía. Dijo, sin embargo, que respeta la decisión del artista y su promotora de conciertos.

Además de no presentarse en Tijuana, Peso Pluma tampoco estará en Culiacán, León, Querétaro, Puebla ni Acapulco. Aunque esos lugares no se mencionaron en el comunicado de prensa, se presume que canceló sus shows allí por las mismas amenazas que aparecieron en Tijuana, Baja California. En este momento, las tiqueteras, que se encontraban comercializando las entradas para las presentaciones, están en procesos de devolución de dinero a los fanáticos.