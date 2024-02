Periodista español llamó ‘resentida’ a Shakira por su nuevo álbum

El 11 de febrero pasado, Shakira dejo bajó expectativa a sus seguidores tras dejar un misterioso mensaje en sus redes sociales. Con un corto video, la intérprete de Monotonía dio pistas de que algo se acercaba. El clip mostraba a la artista en diferentes momentos de su camino en la música al lado de un mensaje que decía: “estén atentos”.

Los fanáticos de la barranquillera comenzaron a tejer teorías y a mencionar que si bien podría tratarse de una gira mundial, también podría ser la confirmación de la llegada de un nuevo trabajo discográfico. El misterio, finalmente, se terminó en la mañana del 15 de febrero cuando, a través de su cuenta de Instagram, la cantautora anunció el nombre y la fecha de su siguiente álbum.

El nuevo álbum de Shakira: ‘Las mujeres ya no lloran’

Tal y como relató, su nuevo compilado de canciones llevará el nombre de Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry) y se estrenará el 22 de marzo que viene. El título de su álbum número 12 hace referencia a una de las frases más populares el año pasado, aquella que creó para su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó la creadora de temas como Monotonía y El jefe.

Periodista español le dice ‘resentida’ a Shakira

Recientemente, tras el anuncio de la mamá de Milan y Sasha, un periodista español arremetió contra la también bailarina y se refirió a ella como una resentida, pues, es de recordar que varias de sus composiciones en ese álbum se refieren a su escandalosa separación de Gerard Piqué, el padre de sus dos niños.

“Es un disco rayado. ¿No sabe tratar otro tema? Esto lo hace un tío y le llaman machista impresentable (...) ¿Me estás diciendo que no es una resentida, sino que es una pesetera (persona que da importancia al dinero)? ¡Venga!”, inició diciendo Xavier Sardá, integrante de TardeAR, de Telecinco.

De acuerdo con lo que ha reportado la misma Shakira, su nuevo disco tiene 16 canciones, entre ellas, ocho que sus seguidores no han escuchado y acompañarán a sencillos como TQG, en colaboración con su colega Karol G, Te Felicito, con Rauw Alejandro y Copa Vacía, con Manuel Turizo.